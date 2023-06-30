Определились все участники плей-офф Кубка Либертадорес
Сегодня состоялись заключительные матчи групповой стадии Кубка Либертадорес. Определились 16 участников 1/8 финала.
В плей-офф вышли: «Расинг» (Аргентина), «Фламенго» (Бразилия), «Интернасионал» (Бразилия), «Насьональ» (Уругвай), «Палмейрас» (Бразилия), «Боливар» (Боливия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина), «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор), «Архентинос Хуниорс» (Аргентина), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Депортиво Перейра» (Колумбия), «Атлетику Паранаэнсе» (Бразилия), «Атлетико Минейро» (Бразилия), «Олимпия» (Парагвай), «Атлетико Насьонал» (Колумбия).,
Жеребьевка состоится в среду, 5 июля.
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30 окт 2022 02:54
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