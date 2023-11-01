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Кубок Либертадорес

Сегодня, 21:30

Ромарио — о финале Кубка Либертадорес: «Боку» разорвут на части!»

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Бывший игрок сборной Бразилии Ромарио в жесткой форме высказался о финальном матче Кубка Либертадорес между «Флуминенсе» и «Бока Хуниорс», который состоится 4 ноября в Рио-де-Жанейро.

«Ну их к черту, этих аргентинцев. «Флуминенсе» — моя любимая команда. «Боку» разорвут на части!», — приводит слова бразильца O Globo.

«Бока Хуниорс» — 6-кратный обладатель Кубка Либертадорес, «Флуминенсе» — финалист турнира в 2008 году.

57-летний Ромарио — чемпион мира по футболу в 1994 году, провел за сборную Бразилии 70 игр, забил 55 голов.

ФК Бока Хуниорс
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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«Бока Хуниорс» вышел в финал Кубка Либертадорес
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