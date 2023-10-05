«Флуминенсе» обыграл «Интернасьонал» и вышел в финал Кубка Либертадорес

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«Флуминенсе» переиграл «Интернасьонал» в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Защитник Габриэль Меркадо на 10-й минуте вывел хозяев вперед. В конце встречи Джон Кеннеди сравнял счет, а Херман Кано забил победный гол.

Первая встреча завершилась ничьей (2:2), поэтому «Флуминенсе» вышел в финал турнира. Второй финалист определится в матче «Бока Хуниорс» — «Палмейрас».