Дубль экс-форварда «Спартака» Луиса Адриано помог «Интернасьоналю» переиграть «Медельин»

«Интернасьональ» выиграл у «Медельина» в матче Кубка Либертадорес — 3:1. Встреча прошла на стадионе «Хосе Пиньейро Борд» в Порту-Алегри.

Дублем в составе победителей отметился экс-форвард «Спартака» Луис Адриано. Также один гол на счету полузащитника Маурисиу.

Бразильская команда набрала 12 очков в 6 матчах и с первого места вышла в плей-офф. Колумбийский коллектив стал третьим и сыграет в плей-офф Южноамериканского кубка.