«Бока Хуниорс» вышел в финал Кубка Либертадорес
«Бока Хуниорс» обыграл «Палмейрас» в ответном матче полуфиинала Кубка Либертадорес — 2:1 (д.в.). Встреча прошла на стадионе «Альянц» в Сан-Паулу.
На 23-й минуте нападающий аргентинской команды Эдинсон Кавани открыл счет. Во втором тайме хозяева отыгрались благодаря голу Хоакина Пикереса. Основное время закончилось ничьей.
Так как в первом матче голов забито не было, судьбу путевки в финал решила серия пенальти, где точнее оказались игрока «Боки», несмотря на промах Кавани при первом ударе.
В финале «Бока Хуниорс» сыграет с «Флуминенсе». Матч состоится 5 ноября.
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30 окт 2022 02:54
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