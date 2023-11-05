«Флуминенсе» в дополнительное время победил «Боку Хуниорс» и впервые выиграл Кубок Либертадорес

«Флуминенсе» в финале Кубка Либертадорес в дополнительное время обыграл «Боку Хуниорс» со счетом 2:1.

В основное время на гол Германа Кано аргентинцы ответили точным ударом Луиса Адвинкулы. В дополнительное время на 99-й минуте Джон Кеннеди забил гол и получил вторую желтую карточку за празднование гола с болельщиками. На 105+7-й минуте Франк Фабра удалился и уравнял составы.

Для «Флуминенсе» это первая победа в Кубке Либертадорес. В 2008 году команда в финале уступила эквадорскому «ЛДУ Кито».