Определились все полуфиналисты Кубка Либертадорес

«Флуминенсе» переиграл «Олимпию» (3:1) в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес. Бразильская команда вышла в полуфинал и стала последним участником данной стадии.

Ранее в полуфинал пробились «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Палмейрас» (Бразилия) и «Интернасьонал» (Бразилия).

В первом полуфинале «Бока Хуниорс» сыграет против «Палмейрас», а «Флуминенсе» — против «Интернасьонала». Первые матчи состоятся 27 сентября, а ответные — 4 октября.