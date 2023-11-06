Болельщик «Бока Хуниорс» покончил с собой из-за поражения команды в Кубке Либертадорес

Фанат аргентинского «Бока Хуниорс» покончил с собой из-за поражения команды в финале Кубка Либертадорес, сообщает Marca.

По информации источника, 23-летний полицейский Марсело Моралес покончил с собой после матча «Флуминенсе» — «Бока Хуниорс» (2:1). Мама фаната рассказала, что Моралес обещал покончить с собой, если аргентинский клуб не сумеет победить 4 ноября. Она также отметила, что ее сын всегда тяжело переживал поражения любимой команды.