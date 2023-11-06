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Кубок Либертадорес

Сегодня, 17:02

Болельщик «Бока Хуниорс» покончил с собой из-за поражения команды в Кубке Либертадорес

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Фанаты «Бока Хуниорс».
Фото Reuters

Фанат аргентинского «Бока Хуниорс» покончил с собой из-за поражения команды в финале Кубка Либертадорес, сообщает Marca.

По информации источника, 23-летний полицейский Марсело Моралес покончил с собой после матча «Флуминенсе» — «Бока Хуниорс» (2:1). Мама фаната рассказала, что Моралес обещал покончить с собой, если аргентинский клуб не сумеет победить 4 ноября. Она также отметила, что ее сын всегда тяжело переживал поражения любимой команды.

Источник: https://us.marca.com/soccer/copa-libertadores/2023/11/06/65487a8b268e3e9e088b45a4.html
Футбол
ФК Бока Хуниорс
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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