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Сегодня, 06:47

Марселу извинился за удаление и нанесение травмы сопернику в матче Кубка Либертадорес

Евгений Козинов
Корреспондент
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Марселу.
Фото AFP

Защитник «Флуминенсе» Марселу извинился за удаление в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес против «Архентинос Хуниорс» (1:1).

«Сегодня мне пришлось пережить очень сложный момент на поле. Я случайно травмировал коллегу. Я хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления, Лучано Санчес. Вся сила мира тебе!» — написал Марселу в Twitter.

На 58-й минуте встречи 35-летний бразилец получил красную карточку за фол на Лучано Санчесу, которому после этого потребовалась замена.

Марселу. «Флуминенсе» сыграл вничью с «Архентинос Хуниорс». Марселу получил красную карточку
Марсело Виейра (Марсело)
Футбол
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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«Флуминенсе» сыграл вничью с «Архентинос Хуниорс». Марселу получил красную карточку
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