Марселу извинился за удаление и нанесение травмы сопернику в матче Кубка Либертадорес

Защитник «Флуминенсе» Марселу извинился за удаление в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес против «Архентинос Хуниорс» (1:1).

«Сегодня мне пришлось пережить очень сложный момент на поле. Я случайно травмировал коллегу. Я хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления, Лучано Санчес. Вся сила мира тебе!» — написал Марселу в Twitter.

На 58-й минуте встречи 35-летний бразилец получил красную карточку за фол на Лучано Санчесу, которому после этого потребовалась замена.