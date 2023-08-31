«Бока Хуниорс» с Рохо и Кавани вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

«Бока Хуниорс» переиграл «Расинг» в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес. Обе встречи завершились безголевыми ничьими, поэтому победитель был определен в серии пенальти — 4:1.

В серии одиннадцатиметровых в составе «Боки» свои попытки реализовали экс-форвард «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани и экс-защитник «Спартакак» Маркос Рохо.

Также в полуфинал вышел «Палмейрас», который по сумме двух встреч «Перейру». Ответная игра завершилась ничьей (0:0), а в первой встрече бразильская команда одержала крупную победу (4:0).