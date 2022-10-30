«Спартак» поздравил Айртона с победой в Кубке Либертадорес
«Спартак» поздравил защитника Айртона, арендованного «Фламенго», с победой в финале Кубка Либертадорес над «Атлетико Паранаэнсе» (1:0).
25-летний бразилец вышел на поле на 20-й минуте. При этом за фол на Айртоне вторую желтую карточку получил Педро Энрике.
Айртон был арендован у «Спартака» в марте 2022 года. На его счету 38 матчей за «Фламенго», в которых он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
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|5
|2
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|
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|
6
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|
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|Факел
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|9
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|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
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|12
|
15
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|15
|2
|3
|10
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|9
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16
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|3
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|7-25
|6
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|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
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Динамо
|5
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|1
|2
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Сочи
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|1
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