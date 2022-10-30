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«Фламенго» обыграл «Атлетико Паранаэнсе» и стал победителем Кубка Либертадорес

Сергей Разин
корреспондент
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29 октября. «Фламенго» — «Атлетико Паранаэнсе» — 1:0.
Фото Reuters

«Фламенго» в финале Кубка Либертадорес обыграл «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 1:0.

Единственный гол в добавленное к первому тайму время забил Габриэл Барбоса. На 43-й минуте «Атлетико» остался вдесятером после второй желтой карточки, которую получил Педро Энрике.

Защитник «Фламенго» Айртон, арендованный у «Спартака», вышел на замену на 20-й минуте вместо Фелипе Луиса.

«Фламенго» в третий раз стал обладателем Кубка Либертадорес. Ранее бразильский клуб становился чемпионом в 1981 и 2019 годах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Фламенго
0
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