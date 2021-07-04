«Барселона» ищет деньги, а великолепный Месси ведет Аргентину за титулом. В полуфинале Лео ждет новая дуэль с Барриосом

Гол и две передачи Месси обеспечили полуфинал с Колумбией

Аргентина — Эквадор — 3:0 (1:0)

Голы: де Пауль, 40 (1:0). Л.Х.Мартинес, 84 (2:0). Месси, 90+3 (3:0).

Аргентина: Э.Мартинес, Отаменди, Пеццела, Акунья, Молина, Паредес (Ди Мария, 71), де Пауль, Ло Сельсо (Родригес, 71), Месси, Л.Х.Мартинес (Агуэро, 90+4), Гонсалес (Тальяфико, 83).

Эквадор: Галиндес, Арболеда, Эступиньян, Пресиадо, Д.Паласиос (Плата, 46), Хинкапье, Груэсо (Эстрада, 46), Франко (Кайседо, 70), Мендес, Мена (Кампана, 83), Валенсия.

Предупреждения: Пресиадо, 20. Франко, 31. Эступиньян, 44. Отаменди, 45+4. Гонсалес, 66.

Удаление: Хинкапье, 90+2.

Судья: Перейра Сампайю (Бразилия).

4 июля. Гояния. Стадион «Олимпико».

Под потолком зарплат

Заключительный четвертьфинал Кубка Америки стал в своем роде уникальным, так как Месси впервые в карьере вышел на официальный матч в статусе свободного агента. Впрочем, на предыгровых треннровках Лео демонстрировал полное спокойствие и даже беззаботность, потому что тема его будущего по сути не является горячей и актуальной. Зато есть твердые намерения «Барселоны» и ее главной звезды подписать новый контракт, и сейчас клуб занят решением данного вопроса.

«У нас есть проблема финансового fair play, и мы находимся в процессе поиска наилучшего решения для обеих сторон», — заявил президент сине-гранатовых Жоан Лапорта, в очередной раз посетовав на то, что проект Суперлиги решил бы все проблемы. На данный момент основное препятствие — действующий в Испании потолок зарплат. Год назад каталонцам уже пришлось сократить свою самую большую в мире платежную ведомость с 671 миллиона евро до 348, однако сейчас требуется освободить место не только для Месси, но и для новых игроков.

Пока же контракты Эрика Гарсии, Депая, Эмерсона и Агуэро до сих пор не зарегистрированы ла лигой. А ее президент Хавьер Тебас говорит: «Мы не можем принять правила для Месси или для Холанна. Правила такие, какие они есть, и менеджеры об этом прекрасно знают. «Барса» предпринимает усилия по сокращению фонда зарплат и находится на правильном пути».

На данный момент сине-гранатовые продали в «Ниццу» за 8,5 миллионов игравшего за «орлят» на правах аренды Тодибо. Три миллиона принес трансфер в «Марсель» талантливого американца де ла Фуэнте, и еще 15 поступят на счета, если оформят переход Хуниора Фирпо в «Лидс». Кроме того, «Барса» расторгла контракт с Матеусом Фернандесом и открыта для предложений по продаже Филиппе Коутинью, Пьянича, Юмтити и Брэйтуэйта, которого хотят видеть в «Валенсии».

Симулянт Паредес и джокер Ди Мария

Впрочем, Месси, сейчас явно не до этого. Лео идет за своей мечтой — первым в карьере трофеем в составе национальной сборной. На групповом этапе в четырех матчах капитан приложил руку к 71 проценту аргентинских голов, трижды отправив мяч в сетку и еще два раза ассистировал партнерам. Против Эквадора последовало продолжение, и Месси привычно исполнял роль первой скрипки. Для начала, правда, он не воспользовался грубой ошибкой защитника и завершил выход один на один попаданием в штангу.

Однако следующая яркая атака привела к взятию ворот. Обычно Месси и Де Пауль плетут нити комбинаций в центральной зоне и перед штрафной, и по данным Opta взаимодействуют чаще, чем любая другая пара игроков «альбиселесте». В конце концов, голевой оказалась 53-я по счету передача этой парочки друг другу, а подобравший отраженный вратарем мяч Лео показал, как здорово он видит поле. Одно движение — и вся оборона соперника оказалась в положении статистов.

При этом недостатки «альбиселесте» никуда не исчезли. Во-первых, Аргентина по-прежнему губит много моментов, и Николас Гонсалес упустил шанс добиться комфортного перевеса. Во-вторых, даже с опытнейшей парой центральных защитников Отаменди — Пецелла обороне команды Лионеля Скалони до идеала далеко. В первом тайме Эннеру Валенсии дважды не хватало сантиметров, чтобы переправить мяч в сетку после фланговых подач. Во второй половине, когда Эквадор периодически запирал фаворита у его штрафной, Эмилиано Мартинес остановил два непростых удара с острого угла.

Колумбия, которой недавно в отборе на ЧМ-2022 удалось отыграть у бело-голубых два мяча (2:2), подобного не простит. А судьи могут жестче оценить артистизм бывшего полузащитника «Зенита» Паредеса, который снова показал свою темную сторону и пытался выпросить пенальти на ровном месте. Вряд ли с этим связана замена полузащитника, но факт остается фактом: без него Аргентина не только сохранила преимущество, но довела дело до разгрома, а Ди Мария блестяще провел свой отрезок. Сначала обокрал соперника, и Месси вывел на убойную позицию Лаутаро Мартинеса. Потом — заставил соперника сбить себя с ног ценой красной карточки, за которой последовала вторая часть наказания в виде уже второго на турнире гола капитана со штрафного.

День Муслеры и проклятие Уругвая

Уругвай — Колумбия — 0:0 . Пенальти — 2:4

Серия пенальти: Сапата — 0:1. Кавани — 1:1. Санчес — 1:2. Хименес — 1:2 (вратарь). Мина — 1:3. Суарес — 2:3. Борха — 2:4. Винья — 2:4 (вратарь).

Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Винья, Весино, Де Арраскаэта (Торрес, 68), Нандес, Вальверде (Касерес, 80), Бентанкур, Суарес, Кавани.

Колумбия: Оспина, Мина, Санчес, Тесильо, Муньос, Куэльяр, Барриос, Муриэль (Чара, 67), Сапата, Борре (Борха, 87), Диас.

Предупреждение: Годин, 35.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

4 июля. Бразилиа. Стадион Национальный.

Самая яркая афиша четвертьфиналов не оправдала ожидания тех, кто рассчитывал на зрелищную игру. Зато в таком напряженном матче с обилием борьбы словно рыба в воде чувствовал себя зенитовец Барриос. Он точно внес существенный вклад в то, чтобы установивший рекорд Колумбии по матчам за национальную команду и облачившийся в ее форму в 112-й раз голкипер Оспина оставался без серьезной работы вплоть до счастливой для номинальных гостей разязки.

В целом колумбийцы смотрелись интереснее, хотя им пришлось обойтись без важнейших исполнителей — Урибе и Куадрадо. Последнего на правом фланге неожиданно и при этом весьма успешно заменил теперь уже бывший нападающий «Ривер Плейт» Борре, интерес к которому приписывали ЦСКА и «Краснодару». Но ни он, ни другие звездные игроки атаки обеих сборных так и не сумели забить с игры, Хотя второй тайм уже можно было назвать обоюдоострым, а оживившийся Уругвай за 15 минут после возобновления матча нанес больше ударов, чем за всю первую половину (3 против 1).

Colombia eliminate Uruguay from the Copa America on penalties!pic.twitter.com/W5y6A3YIGt — Goal (@goal) July 4, 2021

Но все равно, в отличие от состоявшейся накануне безумной игры Перу и Парагвая (3:3), в этот раз хотелось, чтобы все быстрее закончилось, и команды перешли к серии пенальти. Тем более, в Кубке Америки вплоть до финала нет дополнительного времени. И, в конце концов, Оспина превратил свой персональный праздник в торжества для всей страны, парировав два 11-метровых. Все закономерно, потому что Колумбия после возвращения на пост главного тренера Рейнальдо Руэды буквально расцвела, тогда как Уругвай словно заколдован. После рекордного в истории турнира 15-го триумфа десятилетней давности команда Оскара Табареса перестала попадать в первую четверку.

В полуфиналах встречаются (время — московское):

6 июля. Бразилия — Перу (2.00)

7 июля. Аргентина — Колумбия (4.00)