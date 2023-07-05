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Сегодня, 05:55

В Бразилии уверены, что Анчелотти возглавит сборную на Кубке Америки-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эднальдо Родригес, президент Бразильской конфедерации футбола, уверен, что Карло Анчелотти будет тренером сборной Бразилии на Кубке Америки в 2024 году. Он об этом сказал, когда представлял нового главного тренера бразильской команды Фернандо Диниза.

«В Бразилии много хороших тренеров, и Диниз — один из них. Я заметил его новаторский подход. Он всегда следовал одному и тому же методу, и мне очень нравилось его обновление и его тактические идеи. В конце концов, он тренер, чье игровое видение очень похоже на тренера, который сменит его на Кубке Америки, Анчелотти. У них почти одинаковый подход к игре», — приводит AS слова Родригеса.

На данный момент ни «Реал», ни сам Анчелотти не вынесли решения по этому вопросу.

Фернандо Диниз. Диниз назначен главным тренером сборной Бразилии
Источник: https://as.com/futbol/internacional/brasil-confirma-a-ancelotti-para-la-copa-america-2024-n/
Карло Анчелотти
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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