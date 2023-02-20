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Сегодня, 16:02

Ди Мария: «Больше не мечтаю о следующем чемпионате мира. Но я верю в следующий Кубок Америки»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария оценил свои шансы сыграть на следующих крупных международных турнирах.

«Я больше не мечтаю о следующем чемпионате мира. Но я верю в следующий Кубок Америки. Я сделаю все возможное, чтобы быть там», — цитирует 35-летнего аргентинца ESPN.

Следующий розыгрыш Кубка Америки пройдет в 2024 году.

В декабре 2022 года Ди Мария в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.

Анхель Ди Мария
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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