Ди Мария: «Больше не мечтаю о следующем чемпионате мира. Но я верю в следующий Кубок Америки»

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария оценил свои шансы сыграть на следующих крупных международных турнирах.

«Я больше не мечтаю о следующем чемпионате мира. Но я верю в следующий Кубок Америки. Я сделаю все возможное, чтобы быть там», — цитирует 35-летнего аргентинца ESPN.

Следующий розыгрыш Кубка Америки пройдет в 2024 году.

В декабре 2022 года Ди Мария в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира.