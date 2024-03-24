Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:02

Ди Мария — о травме Месси: «Лучше уж сейчас, чем во время Кубка Америки»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал травму нападающего команды Лионеля Месси.

«Всегда ощущается отсутствие Лео, но лучше уж, чтобы это [травма] случилось сейчас, чем во время Кубка Америки. Надеюсь, к тому времени с ним все будет хорошо», — приводит слова Ди Марии D Sports.

Месси пропускает матч сборной из-за травмы задней поверхности бедра. 36-летний форвард пропустил товарищеский матч с Сальвадором (0:3) и 27 марта не сыграет с Коста-Рикой.

Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля. Аргентина в группе А сыграет с Перу, Чили и Канадой.

Анхель Ди Мария
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
2
Читайте также
В Москве простились с журналистом Василием Уткиным
Дани Алвес возьмет кредит, чтобы выйти из тюрьмы под залог
Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154
Повреждено лобовое стекло: автобус команды «Севастополь» с футболистами в салоне попал в аварию
Опубликовано видео из хостела, в котором жили участники атаки на «Крокус»
Сообразили на четверых: зачем генсек НАТО летал на Кавказ
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Португальский полузащитник «Ливерпуля» Карвалью назвал Роналду своим кумиром

Моуринью: «Я могу тренироваться где угодно. Моя жизнь — это футбол»
Новости
RSS RSS
Все новости