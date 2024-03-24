Ди Мария — о травме Месси: «Лучше уж сейчас, чем во время Кубка Америки»

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал травму нападающего команды Лионеля Месси.

«Всегда ощущается отсутствие Лео, но лучше уж, чтобы это [травма] случилось сейчас, чем во время Кубка Америки. Надеюсь, к тому времени с ним все будет хорошо», — приводит слова Ди Марии D Sports.

Месси пропускает матч сборной из-за травмы задней поверхности бедра. 36-летний форвард пропустил товарищеский матч с Сальвадором (0:3) и 27 марта не сыграет с Коста-Рикой.

Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля. Аргентина в группе А сыграет с Перу, Чили и Канадой.