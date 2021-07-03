Бразилия пробивалась в полуфинал вдесятером: Габриэл Жезус едва не снес сопернику голову

Первыми полуфиналистами Кубка Америки стали сборные Перу и Бразилии.

Бразилия — Чили — 1:0 (Лукас Пакета, 46)

Иногда кажется, что даже самый банальный матч в Южной Америке принесет какую-нибудь удивительную историю. Например, к одному из лидеров сборной Бразилии Ришарлисону за несколько дней до игры с чилийцами заявились судебные приставы. Как уверяет нападающий «Эвертона», он ошибочно втянут в спор его нынешних и бывших агентов, претендующих на процент от трансферов футболиста. А еще от Бразильской конфедерации футбола потребовали дать объяснение: почему в заявке на турнир только у пентакампеонов отсутствует 24-й номер? Интересно, как будут выкручиваться чиновники из весьма щекотливой ситуации, ведь данное сочетание цифр в стране ассоциируется с запрещенной азартной игрой и изображением «оленя». А в местном сленге слово звучит, как оскорбительное определение людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Соответственно, футболисты 24-й номер обычно не используют, и суд Рио-де-Жанейро заподозрил хозяев в гомофобии.

Прямого отношения к игре эти истории, естественно, не имеют, но нужно признать: они были куда интереснее происходившего в первом тайме. Особенно на фоне первого по-настоящему огненного четвертьфинала. Да, бразильцы упустили два классных момента, когда Роберту Фирмину не использовал передачу Неймара, а Габриэл Жезус запустил мяч выше ворот, но все же этого было слишком мало. Пентакампеоны, как и в целом на турнире, снова не форсировали события, а чилийцы и не собирались этого делать. Даже, несмотря на то, что в состав вернулся Алексис Санчес, который, как считалось, должен был пропустить весь турнир.

Похоже, Мартин Ласарте допустил ошибку, так как форвард «Интера» не набрал оптимальную форму, и в перерыве Санчеса пришлось снимать с игры. Кроме того, ради Алексиса пришлось усадить на лавку натурализованного англичанина Бреретона, который стал настоящим открытием турнира. И если чилийцы после первого тайма делали вынужденную замену, то наставник бразильцев Тите вносил осмысленные коррективы, и Лукас Пакета, выйдя вместо уже привычно невразумительного Фирмину, отправил мяч в сетку едва ли не первым своим касанием.

Дальше, правда, проблемы своей команде придумал Жезус. То ли он не видел соперника, то ли форвард «Манчестер Сити» сошел с ума, но факт остается фактом: ударом из восточных единоборств бразилец едва не снес голову Мене. Хорошо, нога пошла по касательной, и появившиеся на поле носилки не понадобились, однако от красной карточки это не уберегло. Между тем, Жезус уникален, так как в эпоху Тите за 59 матчей с поля у пентакапеонов удаляли только его, причем в прошлый раз форвард не доиграл до финального свистка финал Кубка Америки-2019, где он в сердцах едва не разнес монитор для повторов системы ВАР.

If you know of a more idiotic foul than Gabriel Jesus's on Eugenio Mena tonight in the Copa America quarter-final then I'd love to see it. #CopaAmerica #BRAxCHI pic.twitter.com/i8MgSuLkJm — Andrew Downie (@adowniebrazil) July 3, 2021

Однако хорошо то, что хорошо кончается. Был отмененный из-за офсайда гол Варгаса и попадание в перекладину защищаемых Эдерсоном ворот, но в целом серьезных проблем у действующего чемпиона не возникло. Впереди у них ремейк финала-2019, и Бразилии явно пора прибавлять. Иначе защита титула может закончиться фиаско.

Безумная победа «инков»

Перу — Парагвай — 3:3 (2:1). Пенальти — 4:3

Голы: Гомес, 11 (0:1). Лападула, 21 (1:1). Лападула, 40 (2:1). Алонсо, 54 (2:2). Йотун, 80 (3:2). Авалос, 90 (3:3).

Серия пенальти: Ан.Ромеро — 0:1. Лападула — 1:1. Алонсо — 1:2. Йотун — 2:2. Мартинес — 2:2 (мимо). Орменьо — 2:2 (вратарь). Самудио — 2:2 (мимо). Тапия — 3:2. Пирис — 3:3. Куэва — 3:3 (вратарь). Эспинола — 3:3 (вратарь). Трауко — 4:3.

Перу: Гальесе, Рамос, Корсо (Лора, 90), Трауко, Сантамария, Куэва, Йотун, Каррильо, Тапия, Пенья (Орменьо, 60), Лападула.

Парагвай: Сильва, Гомес, Алонсо, Арсамендия (Авалос, 83), Эспинола, Мартинес, Кардосо Лусена (Рохас, 46), Санчес (Энкисо, 83), Вильясанти (Пирис, 79), Ан.Ромеро, Гонсалес (Самудио, 68).

Предупреждения: Сантамария, 15. Гомес, 42. Вильясанти, 49. Куэва, 60. Каррильо, 75. Эспинола, 87.

Удаления: Гомес, 45. Каррильо, 85.

2 июля. Гояния. Стадион «Олимпико».

Казавшийся самым скромным с точки зрения рейтинга четвертьфинал подарил невероятную интригу и сценарий, с которым будет сложно поспорить даже грандам. Такой результативной ничейной перестрелки в играх на выбывание не было с 1999 года, причем и тогда отличились устроившие битву с Мексикой перуанцы. При этом команды уложились в 90 минут, так как дополнительного времени в нынешнем розыгрыше вплоть до финала не предусмотрено.

Комплименты за эту игру заслужили обе команды. Парагвайцам было сложнее, потому что они не только играли без травмированного Альмирона, но и уже в первом тайме остались без лидера обороны. Открывший счет Гомес получил красную карточку перед уходом на перерыв, однако красно-белые дважды смогли отыграться. Правда, к 90-й минуте, когда на табло зажглись две тройки, составы уравнялись из-за удаления перуанца Каррильо.

Однако в серии пенальти Парагвай допустил сразу три осечки, чуть-чуть не повторив рекорд Бразилии, которая не забила четыре 11-метровых на турнире десятилетней давности. У Перу же два героя. Во-первых, сделавший дубль натурализованный итальянец Лападула. Во-вторых, главный тренер Рикардо Гарека. В 2018-м он привез «инков» на чемпионат мира в Россию, а через год довел до финала предыдущего континентального первенства. У аргентинского специалиста колоссальный авторитет, и он сохранил свой пост, даже одержав первую победу в отборе на ЧМ-2022 только в шестом туре. А теперь его ждет рекордный в истории Перу — уже третий полуфинала Кубка Америки.