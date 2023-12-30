Кубок Америки 2024: даты и место проведения турнира и кто участвует

Кубок Америки по футболу 2024 пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США. Изначально — 48-й розыгрыш главного мужского футбольного турнира среди южноамериканских команд, организуемого КОНМЕБОЛ, должен был состояться в Эквадоре. Однако в ноябре 2022 года страна официально отказалась от проведения турнира. В связи с этим организаторы приняли решение о переносе турнира в США.

Всего в Кубке Америки примет участие 16 национальных сборных. Среди них будет 10 команд-участниц от КОНМЕБОЛ: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу, Уругвай и Венесуэлла. Также будут допущены 6 представителей КОНКАКАФ: на турнире выступят США, Панама, Ямайка и Мексика. Еще две команды определятся позднее.

Действующим победителем Кубка Америки является сборная Аргентины. Рекордсменами по количеству титулов являются сразу две команды: Уругвай и Аргентина. Обе сборные побеждали по 15 раз.

С 2024 года турнир будет проводиться раз в четыре года. Таким образом, следующий розыгрыш Кубка Америки запланирован на 2028 год.