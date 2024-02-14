Сборная Парагвая проведет полноценный тренировочный сбор в России

Как стало известно «СЭ», сборная Парагвая станет первой национальной командой с чемпионата мира-2018, которая проведет полноценный учебно-тренировочный сбор в России.

Команда будет жить в Сочи и прилетит тремя группами 17, 18 и 19 марта соотвественно. После чего сыграет со сборной России.

Ранее РФС объявил о проведении товарищеского матча против сборной Парагвая. Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Перед этим команда Валерия Карпина 21 марта там же сыграет со сборной Сербии.

Сборная Парагвая занимает 53-е место в рейтинге ФИФА. Команда идет на седьмом месте в отборочном турнире ЧМ-2026.