Альфонсо Дэвис рассказал об ожиданиях от матча против сборной Аргентины в Кубке Америки
Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис рассказал, чего ждет от предстоящего Кубка Америки. На групповом этапе канадцы встретятся с Аргентиной, Перу и Чили.
«Нас ждет сложная игра против чемпионов мира. Это топ команда. Нужноп одготовиться к этому событию и получить удовольствие.
Я рад возможности сыграть против лучшего футболиста в мире [Лионеля Месси] и шансу победить их с нашей командой», — цитирует Дэвиса CBS Sports.
Кубок Америки пройдет в США с 20 июня по 14 июля.
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