Первыми финалистами Кубка Америки стали действующие чемпионы континента.

1/2 финала

Бразилия — Перу — 1:0 (1:0)

Гол: Лукас Пакета, 35.

Бразилия: Эдерсон, Тиагу Силва, Данилу, Маркиньюс, Лоди (Эдер Милитау, 85), Каземиру, Фред (Фабинью, 85), Лукас Пакета (Дуглас Луис, 90), Неймар, Эвертон (Эвертон Рибейру, 70), Ришарлисон (Винисиус Жуниор, 84).

Перу: Гальесе, Рамос (Лопес, 46), Корсо (Лора, 75), Кальенс, Трауко (Гарсия, 46), Сантамария, Куэва (Орменьо, 81), Йотун, Тапия (Тавара, 89), Пенья, Лападула.

Предупреждения: Йотун, 56. Винисиус Жуниор, 88. Лопес, 90.

6 июля. Рио-де-Жанейро. Стадион «Нилтон Сантос».

Перуанский герой

С эмоциональной точки зрения перуанцы произвели на этом турнире даже более сильное впечатление, чем Бразилия. От «инков» после более чем скромных результатов в отборе на ЧМ-2022 мало, чего ждали. Они последними из десяти южноамериканских сборных отпраздновали победу в квалификационном турнире, но как раз она стала поворотным моментом. Настолько, что Рикардо Гарека вошел в историю перуанского футбола, как первый тренер, которому удалось трижды вывести сборную в полуфинал Кубка Америки. Бесспорно, аргентинскому специалисту помогли реформы КОНМЕБОЛ и два сверхурочных турнира, благодаря чему он добился выдающихся с точки зрения имеющихся возможностей результатов, но это ни в коем случае не умаляет его заслуг.

В том числе и перед бразильским футболом. Это, естественно, шутка, однако пять лет назад, когда Гарека только начинал работу в Перу, его команда не позволила пентакампеонам выйти в плей-офф Кубка Америки-2016. К тому времени Дунга уже прошел путь от кумира, который был капитаном выигравшей чемпионат мира-1994 сборной, до превратившего Бразилию в скучнейшую команду тренера и объект ненависти миллионов болельщиков. Катастрофа на юбилейном континентальном турнире стала последней каплей, и национальную команду принял ее нынешний наставник — Тите.

Его, естественно, тоже критикуют, ведь в Бразилии 200 миллионов «тренеров». И многим не нравится, что их сборная делает ровно столько, сколько требуется для победы в конкретной игре. Однако нужно помнить, что выступающие в Европе легионеры провели совершенно безумный сезон, а в Южной Америке, кажется, играли еще интенсивнее. К тому же, как заметил Тите в ответ на вопрос о ротации: «Футбол — командный вид спорта с самым большим количеством переменных, которые вы не можете контролировать».

Малой кровью

У Бразилии хронические сложности с фланговыми защитниками, усугубившиеся травмой Алекса Сандру. Есть проблемы с позицией «девятки», так как Габриэл Жезус дисквалифицирован, Роберту Фирмину потерял голевое чутье, а Габриэл Барбоза, будучи звездой национального чемпионата, в сборной выглядит скромно. Исходя из этого Тите выбрал расстановку с Ришарлисоном и Эвертоном на флангах атаки и Неймаром в роли «ложной девятки». Хотя, по факту эта тройка постоянно менялась позициями и сводила с ума оборону соперника.

Гарека, пообещав сделать выводы из 0:4 на групповом этапе, перестроился с 4-2-3-1 на 5-4-1 и заметил: «Нам не нужны звезды или большие игроки. Нам нужны хорошие игроки. От чего-то хорошего мы можем прийти к чему-то очень хорошему именно как коллектив». И перуанцы действительно вышли сражаться, только предпринятых тренерским штабом ходов было недостаточно, так как Бразилия наконец-то включилась на полную мощь.

До 35-й минуты нули на табло продержались исключительно благодаря самоотдаче гостей и феноменальной игре Гальесе на последнем рубеже. Неймар с Ришарлисоном в одной атаке не сумели пробить его ударами в упор, но в итоге взяли свое хитростью. Форвард «Эвертона» выдал передачу на ход, собравший рядом с собой трех защитников Неймар ушел от них одним элегантным движением, а вторым выдал пас на отличившегося во втором подряд матче плей-офф Лукаса Пакета.

Но, как показали дальнейшие события, — Бразилия все-таки не идеальна. Она оказалась не готова к тому, что у Перу на второй тайм словно вышла другая команда. Количество защитников в ее составе сократилось, а главное — «инки» взяли игру под контроль и принялись обстреливать ворота Эдерсона, который к плей-офф вроде бы застолбил за собой место в воротах пентакампеонов. Особенно усердствовал Лападула, который и сам опасно бил из штрафной, и на добивание не успел буквально на долю секунды.

Выйдя на поле в защитной маске, натурализованный итальянец смахивал на супергероя, однако эту роль едва не исполнил защитник Кальенс. Трудно понять, как он не переправил мяч в сетку головой после ошибки Эдерсона на выходе. Похоже, Тите придется поломать голову, выбирая вратаря на финал, в котором текущего уровня игры может и не хватить. Осталось узнать — состоится ли в ночь на воскресенье «финал мечты», в котором сойдутся Неймар и Месси. У Колумбии на этот счет явно имеются собственные планы.