Ди Мария объявил, что завершит карьеру в сборной Аргентины после Кубка Америки-2024

Полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария рассказал, когда завершит карьеру в сборной Аргентины.

«Я покину сборную Аргентины после Кубка Америки — для меня все кончено», — сказал Ди Мария Todo Paso.

В активе Ди Марии 134 матча за сборную Аргентины, в которых он забил 29 голов. Летом этого года 35-летний вингер вернулся в «Бенфику», за которую выступал с 2007 по 2010 годы. Также он играл за «Росарио Сентраль», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентус».

Следующий Кубок Америки пройдет в США в 2024 году. Аргентинцы выиграли последний Кубок Америки, который в 2021 году прошел в Бразилии. Они стали победителями турнира впервые с 1993 года.