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Стал известен состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2024

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Доривал Жуниор.
Фото AFP

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор объявил состав национальной команды на Кубок Америки-2024, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

В заявку сборной вошли три игрока из мадридского «Реала» — защитник Эдер Милитао, а также нападающие Винисиус Жуниор и Родриго.

8 мая испанский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Баварию» (2:1) в ответном полуфинальном матче турнира.

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«Пентакампеоны» сыграют в одной группе с Колумбией, Парагваем и Коста-Рикой.

Сборная Бразилии по футболу
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