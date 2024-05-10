Стал известен состав сборной Бразилии на Кубок Америки-2024

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор объявил состав национальной команды на Кубок Америки-2024, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля.

В заявку сборной вошли три игрока из мадридского «Реала» — защитник Эдер Милитао, а также нападающие Винисиус Жуниор и Родриго.

8 мая испанский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Баварию» (2:1) в ответном полуфинальном матче турнира.

«Пентакампеоны» сыграют в одной группе с Колумбией, Парагваем и Коста-Рикой.