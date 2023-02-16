Главный тренер сборной Аргентины продлит контракт до 2026 года

Ассоциация футбола Аргентины продлит контракт с главным тренером национальной команды Лионелем Скалони, сообщает журналист Гастон Эдул в Twitter.

Cтороны подпишут новое соглашение до июля 2026 года. В ближайшее время ожидается официальное объявление.

44-летний Скалони возглавляет Сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством «альбиселесте» выиграли Кубок Америки и чемпионат мира.

Международная федерация футбола (ФИФА) включила Скалони в число трех специалистов, претендующих на приз лучшему тренеру 2022 года.