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Сегодня, 16:42

Главный тренер сборной Аргентины продлит контракт до 2026 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Ассоциация футбола Аргентины продлит контракт с главным тренером национальной команды Лионелем Скалони, сообщает журналист Гастон Эдул в Twitter.

Cтороны подпишут новое соглашение до июля 2026 года. В ближайшее время ожидается официальное объявление.

44-летний Скалони возглавляет Сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством «альбиселесте» выиграли Кубок Америки и чемпионат мира.

Международная федерация футбола (ФИФА) включила Скалони в число трех специалистов, претендующих на приз лучшему тренеру 2022 года.

Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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