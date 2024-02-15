Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

15 февраля, 11:36

Генсек Федерации футбола Парагвая: «Сборная России — сильная команда, нас ждет сложный матч»

В Федерации футбола Парагвая назвали сборную России сильной командой
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной России.

«Сборная России — сильная команда. Но также мы знаем о сильных возможностях и характере своих игроков относительно уровня соперника. Для нашей национальной сборной это будет финальная стадия подготовки: неделя тренировок и проведение сложного матча с Россией. Мы готовимся к Кубку Америки в июне и квалификационным матчам к чемпионату мира в сентябре», — приводит слова Канонникоффа Sport24.

Вчера, 14 февраля, РФС на своем сайте объявил о том, что сборная России 25 марта сыграет против национальной команды Парагвая. Товарищеский матч пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

В рейтинге ФИФА сборная Парагвая занимает 53-е место. В том же списке команда Валерия Карпина находится на 38-й строчке.

Источник: Sport24
Футбол
Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Знаменитый сценарист Ряшенцев отреагировал на приговор Промеса
Гербулова поделилась подарками с белорусскими биатлонистами
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Представитель Захаряна надеется, что Арсен будет вызван в сборную на матчи с Сербией и Парагваем

Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА
Новости
RSS RSS
Все новости