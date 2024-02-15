Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной России.

«Сборная России — сильная команда. Но также мы знаем о сильных возможностях и характере своих игроков относительно уровня соперника. Для нашей национальной сборной это будет финальная стадия подготовки: неделя тренировок и проведение сложного матча с Россией. Мы готовимся к Кубку Америки в июне и квалификационным матчам к чемпионату мира в сентябре», — приводит слова Канонникоффа Sport24.

Вчера, 14 февраля, РФС на своем сайте объявил о том, что сборная России 25 марта сыграет против национальной команды Парагвая. Товарищеский матч пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

В рейтинге ФИФА сборная Парагвая занимает 53-е место. В том же списке команда Валерия Карпина находится на 38-й строчке.