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28 марта, 10:48

В Аргентине на церемонии чествования сборной страны представили статую Месси

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лионель Месси и его статуя.
Фото Reuters

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) презентовала статую нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на церемонии чествования чемпионов мира 2022 года в Луке (Парагвай).

Статуя в натуральную величину игрока будет установлена в штаб-квартире КОНМЕБОЛа рядом с монументами Пеле и Диего Марадоны.

Лионель Месси и его статуя.
КОНМЕБОЛ

Остальным футболистам сборной Аргентины на мероприятии под названием La Noche de las Estrellas («Ночь звезд») вручили индивидуальные медали и статуэтки в знак признания их достижений.

В декабре сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года. Месси был признан лучшим игроком финала и всего турнира. В финальном матче сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Францию (3:3, пенальти — 4:2).

Источник: КОНМЕБОЛ
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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