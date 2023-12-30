Слуцкий обратился к фанатам «Шанхай Шэньхуа» после прибытия в Китай

Российский тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам команды.

«Я благодарен и счастлив, что у меня есть возможность быть здесь. Надеюсь, все поддержат нас, потому что я немного нервничаю. Это очень большой вызов в моей карьере, новый клуб, новая культура. «Шэньхуа» — очень большой клуб, все это знают, это очень большой вызов. Я сделаю все возможное, чтобы помочь «Шэньхуа» и китайскому футболу», — приводит слова Слуцкого издание Sohu.

30 декабря Слуцкий прибыл в Китай вместе с Василием Березуцким и Олегом Яровинским.

52-летний тренер был назначен на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа» 27 декабря. Сообщалось, что контракт рассчитан на один год. К работе в клубе Слуцкий должен приступить с 1 января 2024 года.