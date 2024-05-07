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Сегодня, 08:28

Слуцкий: «Сказал, что одного торта на день рождения недостаточно»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, как отреагировал на торт, подаренный его командой на день рождения.

«Я очень благодарен болельщикам за тёплые слова в мой адрес. Когда я ужинал перед игрой, вся команда подарила мне очень красивый торт. Я также откровенно всем сказал: не думаю, что одного торта достаточно. Надеюсь, для меня будет ещё одна победа. Сегодня я здесь, чтобы выразить свою благодарность всем болельщикам и друзьям и надеяться, что мы сможем становиться всё лучше и лучше», — приводит слова Слуцкого официальная страница «Шанхай Шэньхуа».

Российскому специалисту 4 мая исполнилось 53 года. А на следующий день «Шанхай Шэньхуа» разгромил «Чжэцзян Профешнл» (4:0) в матче девятого тура китайской Суперлиги и сохранил первую строчку в турнирной таблице.

Источник: Weibo
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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