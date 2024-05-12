Слуцкий второй месяц подряд стал лучшим тренером чемпионата Китая

Российский специалист Леонид Слуцкий признан лучшим тренером апреля в чемпионате Китая.

Под его руководством «Шанхай Шэньхуа» возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, набрав 27 очков в 11 матчах. Ближайший преследователь « Шанхай Порт» отстает от лидера на четыре балла. В апреле команда Слуцкого одержала три победы, еще две встречи завершились ничьей.