Футбол
Китай
Новости
Статьи Таблицы Календарь
Главная
Футбол
Китай

Сегодня, 15:13

Слуцкий второй месяц подряд стал лучшим тренером чемпионата Китая

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Леонид Слуцкий.
Фото Фото ФК «Зенит»

Российский специалист Леонид Слуцкий признан лучшим тренером апреля в чемпионате Китая.

Под его руководством «Шанхай Шэньхуа» возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, набрав 27 очков в 11 матчах. Ближайший преследователь «Шанхай Порт» отстает от лидера на четыре балла. В апреле команда Слуцкого одержала три победы, еще две встречи завершились ничьей.

Россиянин также признавался лучшим тренером чемпионата по итогам марта. Он возглавляет китайскую команду с конца декабря прошлого года.

Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
1
2
Читайте также
Три лидера РПЛ поменялись местами в турнирной таблице перед финишем
ИИХФ не указала Россию среди трех самых титулованных сборных в истории ЧМ
СРЗП не поддержит 11 из 26 кандидатур в новое правительство РФ
Зобнин надеется на медали, футболисты хотят оставить Слишковича, Мостовой жалеет, что Абаская не уволили раньше. Что произошло после матча «Спартак» - «Краснодар»
В Москве на МКАД произошло массовое ДТП
Водитель утонувшего в реке Мойке автобуса занимался незаконной миграцией
Популярное видео
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Тяньцзинь Тэда», не забив гол впервые в сезоне чемпионата Китая

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости