Толпы болельщиков и чемпионат без звезд дешевле ФНЛ. Что ждет Слуцкого в Китае

В местной Лиге чемпионов у китайцев проблемы.

Леонид Слуцкий не тренировал более года, с тех пор как покинул «Рубин», но теперь вернулся в профессию. Однако сделал это самым неожиданным образом — он отправился в Китай тренировать местный «Шанхай Шэньхуа». Что ждет тренера там?

Чемпионат, мягко скажем, не топовый

Откровенно говоря, китайская суперлига никогда не была сильной — даже в сытые годы, когда в лигу массово ехали звезды вроде Тевеса или Оскара, местные клубы не добивались крупных успехов. В 2021 году денежный поток радикально снизили, известные иностранцы разъехались или постарели, и теперь все совсем грустно. В рейтинге АФК (аналог рейтинга УЕФА) Китай разместился на седьмой строчке, при этом за последние два года заработал всего 1,3 балла в копилку. В этом сезоне ситуация выправилась, но не сильно — если в ближайшие два года китайцы чудом не дойдут до финала Лиги чемпионов АФК, их ждет падение.

О качестве клубов говорит и их стоимость: несмотря на то что команды суперлиги с 2016 по 2020 год потратили на трансферы около миллиарда евро, нынешняя суммарная цена футболистов чемпионата — 120 миллионов. Отечественная первая лига и то дороже — в 137 миллионов евро. Самый дорогой клуб — «Шанхай Порт», 16 миллионов, примерно на одном уровне с «Пари НН» (17 миллионов).

Топовых тренеров в лиге тоже нет. Все либо местные, либо иностранцы без солидных достижений. Здесь у Слуцкого просто космическое преимущество — равных ему, с чемпионскими титулами, сборной и Лигой чемпионов за плечами, нет. Разве что экс-тренер сборной Болгарии Ясен Петров, только приступивший к работе в «Циндао», но у него нет титулов и только ЛЕ из еврокубков в анамнезе.

Доминирующего клуба в Китае нет. С тех пор как в 2017 году прервалась семилетняя гегемония «Гуанчжоу Эвергранде», чемпионами страны становились пять коллективов. Кстати, клуб Слуцкого последний раз завоевывал трофей 20 лет назад, но позднее чемпионство отобрали из-за обвинений во взяточничестве.

При этом, несмотря на общий упадок, с посещаемостью в Китае полный порядок. Среднее количество зрителей у самого популярного местного клуба — «Бэйцзин Гоаня» из столицы — 43 тысячи человек. Если что, лучший показатель в России — 26 тысяч у «Зенита».

Фото Global Look Press

Слуцкий будет работать на олимпийском стадионе

Стоит сказать и о новом клубе Леонида Викторовича. Несмотря на наличие мощного соперника в лице «Шанхай Порт» (два золота и три серебра за последние восемь лет), «Шанхай Шэньхуа» считается самой популярной командой Шанхая. Дело в истории — первой команде всего 18 лет, в то время как клуб Слуцкого появился в середине прошлого века и застал еще времена любительского футбола в Китае.

Дерби у российского тренера будет минимум два. Помимо очевидного с «красными орлами» есть еще китайское дерби — с «Бэйцзин Гоанем». У Шанхая и Пекина давнее соперничество (финансовая столица против политической), что отразилось на клубах — так и повелось. При этом обыграть заклятого соперника шанхайцы не могут уже больше года — может, Слуцкий выручит?

Так как положено по статусу, «Шанхай Шэньхуа» играет на лучшем стадионе в городе и одном из лучших в стране, более того — на одном из крупнейших в мире. Речь о 70-тысячном шанхайском стадионе, на котором в 2008 году проходили матчи по футболу на Олимпиаде. Правда, он не заполняется даже наполовину — средняя посещаемость игр «Шэньхуа» в этом сезоне оценивается в 26 тысяч человек. Впрочем, как уже сказано выше, такие же показатели у нашего лидера — «Зенита».

Слуцкий и китайский

В Китае жесточайший лимит на легионеров — не более пяти человек на команду, при этом один из них должен быть азиатом. Для клуба Леонида Викторовича никаких исключений, так что в «Шанхай Шэньхуа» пять иностранцев и 29 китайцев. Звезд среди легионеров у Слуцкого нет, не все из них даже попадали в старт при прошлом тренере. Регулярно выходили на поле только трое — американский правый защитник Хинг-Гловер, камерунский опорник Амаду и ангольский нападающий Малеле.

Остальные 29 человек, среди которых восемь игроков старта, — китайцы. Кстати, все судьи — тоже китайцы, как и большинство тренеров.

Языковой барьер явно станет проблемой. Это в «Халле» и «Витессе» помогал английский, в «Шанхае» придется общаться только через переводчика.