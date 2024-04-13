«Шанхай Шэньхуа» впервые потерял очки при Слуцком

«Шанхай Шэньхуа» на своем поле сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» в матче 6-го тура чемпионата Китая — 1:1.

Счет на 5-й минуте открыл форвард гостей Цзянь Юньинь. Хозяева отыгрались благодаря голу Андре Луиса на 25-й минуте.

В концовке гости остались в меньшинстве после удаления Юйпэна Не.

«Шанхай Шэньхуа» впервые потерял очки после назначения российского тренера Леонида Слуцкого. Ранее его команда одержала 5 побед в 5 стартовых турах чемпионата и выиграла Суперкубок Китая.

С 16 очками «Шанхай Шэньхуа» продолжает лидировать в турнирной таблице. «Бэйцзин Гоань» (9 очков) идет шестым в чемпионате Китая.