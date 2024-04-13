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Сегодня, 16:31

«Шанхай Шэньхуа» впервые потерял очки при Слуцком

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Шанхай Шэньхуа» на своем поле сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» в матче 6-го тура чемпионата Китая — 1:1.

Счет на 5-й минуте открыл форвард гостей Цзянь Юньинь. Хозяева отыгрались благодаря голу Андре Луиса на 25-й минуте.

В концовке гости остались в меньшинстве после удаления Юйпэна Не.

«Шанхай Шэньхуа» впервые потерял очки после назначения российского тренера Леонида Слуцкого. Ранее его команда одержала 5 побед в 5 стартовых турах чемпионата и выиграла Суперкубок Китая.

С 16 очками «Шанхай Шэньхуа» продолжает лидировать в турнирной таблице. «Бэйцзин Гоань» (9 очков) идет шестым в чемпионате Китая.

Китай. Суперлига. 6-й тур
13 апр, 14:35. Shanghai Stadium (Шанхай)
Шанхай Шэньхуа
1:1
Бэйцзин Гоань

Источник: Таблица чемпионата Китая
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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