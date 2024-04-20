Известный комик Амарян — о Слуцком: «Очень приятный мужик при всем том, что он душный»

Известный российский комик и стендапер Гурам Амарян ответил на вопрос «СЭ» о знакомстве с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой и тренером «Шанхай Шеньхуа» Леонидом Слуцким.

«На самом деле они оба очень смешные. Что рассказать про них? Мы познакомились, когда они пришли ко мне вдвоем на концерт. Это было года два назад. Потом пересекались на съемках. Со Слуцким мы сняли шоу «По хатам». Кстати прикольно было. Очень приятный мужик, при всем том, что он очень душный и так далее. Очень рад, что у него сейчас карьера пошла в гору, как и всегда. 7 матчей без поражений, разница 7:0 в марте лучший тренер месяца в Китае», — сказал Амарян «СЭ».

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. До этого его последним местом работы был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022-го.