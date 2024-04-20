«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал шестую победу в семи матчах чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» в гостях обыграл «Наньтун Чжиюнь» в матче 7-го тура чемпионата Китая — 2:0.

Счет на 3-й минуте открыл Сефас Малеле. На 82-й минуте преимущество гостей удвоил Жоау Тейшейра.

«Шанхай Шэньхуа» (19 очков) одержал шестую победу в семи матчах и продолжает лидировать в чемпионате Китая. «Наньтун Чжиюнь» (5) идет 12-м в турнирной таблице.

С декабря прошлого года «Шанхай Шэньхуа» возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.