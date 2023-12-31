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Сегодня, 15:11

Попов: «Слуцкий играл в ЦСКА за счет Акинфеева и братьев Березуцких»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов оценил перспективы Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

«Я так понимаю, что задача у китайского клуба — азиатские кубки. Слуцкий поехал туда под задачу. Почему мы думаем, что он поехал заканчивать карьеру? Мне так не кажется. Да, у него не пошло в России и Европе. Потому что он — абсолютный ноль в выставлении игры от обороны, не знает, как это сделать. В ЦСКА Слуцкий играл за счет Акинфеева, братьев Березуцких. Они выстраивали игру на поле. Сейчас ему тяжело выстроить командную игру: атакующую и не пропускающую. Если у него сейчас это получится сделать, то молодец. А так шансов очень мало. За 15 лет он сам ничего не смог придумать в защите», — приводит слова Попова «Спорт День за Днем».

52-летний российский специалист подписал контракт с клубом до 31 декабря 2024 года. Его последним местом работы был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. За свою тренерскую карьеру Слуцкий выиграл три чемпионата России, два Кубка России и два Суперкубка России и все с ЦСКА.

Источник: Спорт День за Днем
ФК Шанхай Шэньхуа
Алексей Попов
Леонид Слуцкий
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