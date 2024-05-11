«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Тяньцзинь Тэда», не забив гол впервые в сезоне чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» на выезде поделил очки с «Тяньцзинь Тэда» в матче 11-го тура чемпионата Китая — 0:0.

Команда российского специалиста Леонида Слуцкого впервые в нынешнем сезоне завершила встречу без забитых голов.

На данный момент «Шанхай Шэньхуа» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Тяньцзинь Тэда» идет 6-м (15 очков).

В следующем матче «Шанхай» примет «Циндао Хайниу» 15 мая, а «Тяньцзинь» двумя днями позднее встретится в гостях с «Цанчжоу».