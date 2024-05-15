«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого в концовке вырвал победу над «Циндао Хайню» и продолжает лидировать в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого в концовке вырвал победу над «Циндао Хайню»

«Шанхай Шэньхуа» на своем поле обыграл «Циндао Хайню» в матче 12-го тура чемпионата Китая — 2:0.

Счет на 88-й минуте открыл Цзян Шэнлун. На 90+4-й минуте преимущество хозяев удвоил Сефас Малеле.

«Шанхай Шэньхуа» (30 очков) продолжает лидировать в чемпионате Китая. Команда Леонида Слуцкого не потерпела ни одного поражения за 12 туров. Российский специалист возглавляет китайский клуб с декабря.

«Циндао Хайню» (8) замыкает турнирную таблицу.