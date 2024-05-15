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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого в концовке вырвал победу над «Циндао Хайню» и продолжает лидировать в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого в концовке вырвал победу над «Циндао Хайню»
Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Шанхай Шэньхуа» на своем поле обыграл «Циндао Хайню» в матче 12-го тура чемпионата Китая — 2:0.

Счет на 88-й минуте открыл Цзян Шэнлун. На 90+4-й минуте преимущество хозяев удвоил Сефас Малеле.

«Шанхай Шэньхуа» (30 очков) продолжает лидировать в чемпионате Китая. Команда Леонида Слуцкого не потерпела ни одного поражения за 12 туров. Российский специалист возглавляет китайский клуб с декабря.

«Циндао Хайню» (8) замыкает турнирную таблицу.

Китай. Суперлига. 12-й тур
15 мая, 14:35. Shanghai Stadium (Шанхай)
Шанхай Шэньхуа
2:0
Циндао Хайню

Источник: Таблица чемпионата Китая
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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