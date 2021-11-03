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Кому там не нравились достойные поражения? «Ювентус» показал «Зениту», где пока его место в Европе

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 08:00
«Ювентус» — «Зенит» — 4:2. Фото AFP
«Ювентус» — «Зенит» — 4:2. Фото AFP
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Команда Сергея Семака уступила в Турине в зрелищном матче Лиги чемпионов (2:4), но за одно только шоу очков не дают.
Ювентус — Зенит
&laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Ювентус» — «Зенит»: Семак и Ко не пробили потолок

Наш футбол постепенно дрейфует от «догоним Францию» к «не обошла бы Норвегия». От «выйти в плей-офф Лиги чемпионов» к «пусть поражение, зато достойное».

В этом плане особенно показательным вышло начало матча «Зенита» в Турине. «Ювентус» так мощно вжал соперника в его штрафную (а при первом голе Дибалы — и во вратарскую), что в голове крутилась только одна мысль: «Ну и кому там не нравились достойные поражения?»

Ведь совершенно разное послевкусие от неудачи в примерно равной игре, когда решают детали, и от позорного слива. Потому что в первом случае у тебя есть надежда еще немного добавить в следующий раз и оказаться на коне, а во втором ты понимаешь, что совершенно чужой на этом празднике жизни. Ну как «Спартак» в недавнем матче в Питере с историческими 1:7.

Подобная участь «Зенит» в Италии не постигла. От стартового шока команда отошла, и даже ушла на перерыв при ничейном результате. Да, срезка в свои ворота Бонуччи получилась курьезной, но ведь до этого Мостовой бил из выгоднейшей позиции.

Сергей Семак. «Мешает не уровень сопротивления, а комплектация». Семак — после поражения от «Ювентуса»

И вернувшись на поле из раздевалки, сине-бело-голубые порой показывали зубы, проводили интересные атаки, а Чистяков с Кузнецовым должны были забивать в концовке. Для 18-летнего парня, впрочем, нереализованный момент — возможно, благо. После гола «Ювентусу», да еще в Турине, в таком возрасте можно от наплыва гордости надолго забыть о футболе. Как Кокорин, забивший в 18 лет «Селтику» в Лиге чемпионов и улетевший в космос — следующего мяча пришлось ждать целый год.

Но все же разница между итальянским грандом и российским гегемоном оказалась слишком большой, чтобы досадовать на итоговый счет. Да, «Зенит» сделал шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. И даже по довольно слабой встрече с «Юве» это ощущалось. Да, Питер огрызался и проводил атаки. Но все равно до лучших европейских стандартов еще очень далеко. Дибала, Кьеза, Маккенни чересчур хороши для сильнейшего клуба РПЛ. А лучшие силы в нашей премьер-лиге — Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун — порой терялись под прессингом итальянской машины.

И это печально.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

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Константин Алексеев все материалы автора

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