Кому там не нравились достойные поражения? «Ювентус» показал «Зениту», где пока его место в Европе

Команда Сергея Семака уступила в Турине в зрелищном матче Лиги чемпионов (2:4), но за одно только шоу очков не дают.

Наш футбол постепенно дрейфует от «догоним Францию» к «не обошла бы Норвегия». От «выйти в плей-офф Лиги чемпионов» к «пусть поражение, зато достойное».

В этом плане особенно показательным вышло начало матча «Зенита» в Турине. «Ювентус» так мощно вжал соперника в его штрафную (а при первом голе Дибалы — и во вратарскую), что в голове крутилась только одна мысль: «Ну и кому там не нравились достойные поражения?»

Ведь совершенно разное послевкусие от неудачи в примерно равной игре, когда решают детали, и от позорного слива. Потому что в первом случае у тебя есть надежда еще немного добавить в следующий раз и оказаться на коне, а во втором ты понимаешь, что совершенно чужой на этом празднике жизни. Ну как «Спартак» в недавнем матче в Питере с историческими 1:7.

Подобная участь «Зенит» в Италии не постигла. От стартового шока команда отошла, и даже ушла на перерыв при ничейном результате. Да, срезка в свои ворота Бонуччи получилась курьезной, но ведь до этого Мостовой бил из выгоднейшей позиции.

И вернувшись на поле из раздевалки, сине-бело-голубые порой показывали зубы, проводили интересные атаки, а Чистяков с Кузнецовым должны были забивать в концовке. Для 18-летнего парня, впрочем, нереализованный момент — возможно, благо. После гола «Ювентусу», да еще в Турине, в таком возрасте можно от наплыва гордости надолго забыть о футболе. Как Кокорин, забивший в 18 лет «Селтику» в Лиге чемпионов и улетевший в космос — следующего мяча пришлось ждать целый год.

Но все же разница между итальянским грандом и российским гегемоном оказалась слишком большой, чтобы досадовать на итоговый счет. Да, «Зенит» сделал шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. И даже по довольно слабой встрече с «Юве» это ощущалось. Да, Питер огрызался и проводил атаки. Но все равно до лучших европейских стандартов еще очень далеко. Дибала, Кьеза, Маккенни чересчур хороши для сильнейшего клуба РПЛ. А лучшие силы в нашей премьер-лиге — Барриос, Вендел, Клаудиньо, Азмун — порой терялись под прессингом итальянской машины.

И это печально.