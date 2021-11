«Зенит» играл скверно и был справедливо уничтожен». Что в Италии думают о матче в Турине

Il meraviglioso omaggio della #Joya a #LeRoi! ? #Dybala supera #Platini sia per numero di gol totali in bianconero che in Champions League, e ci regala uno stupendo momento di #juventinit?, un atto di riverenza e di onore verso colui che rester? insuperabile! ??? #JuveZenit pic.twitter.com/ejBE9ye7yD