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«Зенит» играл скверно и был справедливо уничтожен». Что в Италии думают о матче в Турине

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 14:00
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Теги:
Худшими игроками встречи стали Караваев и Барриос, а Семак ошибся с тактикой.
Ювентус — Зенит

Две недели назад «Ювентус» с большим трудом обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге (1:0), забив в самой концовке. Сине-бело-голубые играли неплохо и выезд в Турин вселял надежду: а вдруг удастся зацепиться за шанс и побороться за выход в плей-офф? Для этого «Зениту» непременно нужно было побеждать.

Перед матчем итальянская пресса отмечала форму «Зенита».

«Хорошая игра в первом матче с «Ювентусом» дала «Зениту» эмоциональный заряд, который обрушился лавиной сначала на «Спартак» (7:1), а потом и на «Динамо» (4:1). Одиннадцать голов в двух встречах и высокая интенсивность, показанная «Зенитом», могут стать проблемой и для «Юве», — написал обозреватель La Gazzetta dello Sport Джованни Альбанезе.

 
Этих игроков &laquo;Зениту&raquo; недостаточно. «Формально судья прав. «Зениту» нужно купить еще троих, чтобы соперничать с «Юве». Надо делать топ-команду!» Мнение Орлова

Туринцы же подходили к матчу против «Зенита» не в лучшем состоянии. На счету «Юве» была серия из трех встреч без побед: вырванная на последних минутах ничья с «Интером» (1:1) и два поражения — от «Сассуоло» и «Вероны» (оба раза — по 1:2). По мнению Альбанезе, победа над «Зенитом» могла помочь «Юве» выйти из кризиса.

Особые надежды в Турине возлагались на Пауло Дибалу. Именно аргентинец повел команду за собой, создав несколько опасных моментов. На 11-й минуте Дибала открыл счет и отпраздновал гол в стиле Мишеля Платини.

 

Лишь к середине первого тайма «Зенит» оклемался от стартового штурма «Юве». Фланговая атака петербуржцев с участием Вячеслава Караваева привела к тому, что Леонардо Бонуччи срезал мяч в собственные ворота. За автогол защитник туринцев получил одну из самых низких оценок среди участников матча — 6,0 по версии La Gazzetta dello Sport.

После перерыва «Ювентус» увеличил давление на ворота «Зенита». В отрезок с 58-й по 82-ю минуту хозяева забили три мяча, чем привели в восторг туринскую публику.

«Вот это уже больше похоже на «Ювентус», — с таким заголовком вышла La Stampa, которая является одним из главных изданий в Турине.

В компенсированное время Сердар Азмун забил второй мяч «Зенита», зафиксировав окончательный счет — 4:2 в пользу «Юве». Несмотря на гол, иранский форвард получил лишь 6,0 от Calciomercato. Лучшими в составе «Зенита», по мнению итальянского издания, стали Андрей Мостовой и Станислав Крицюк (по 6,5). Худший балл получили Вильмар Барриос и Вячеслав Караваев (по 5,0).

 

 
&laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 4:2. Кому там не нравились достойные поражения? «Ювентус» показал «Зениту», где пока его место в Европе

Кроме того, Calciomercato низко оценил работу Сергея Семака: «На этот раз главный тренер «Зенита» пытался сыграть в более открытый футбол. Гости вышли на матч в пять защитников, но все равно с треском провалились».

Итальянский журналист Альберто Польверози катком прошелся по сопернику «Юве».

«Зенит» разочаровал, это правда. Команда является действующим чемпионом России, лидирует в этом сезоне. Но сегодня «Зенит» играл скверно и был справедливо уничтожен, стоит отдать должное «Ювентусу», — приводит слова Польверози Calciomercato.

Дибала, ставший главным героем встречи, после матча написал в своем Instagram: «Нет лучше способа отпраздновать день рождения клуба!» Накануне игры «Ювентусу» исполнилось 124 года.

 

Пользователи Twitter, поддерживающие «Ювентус», отметили выход Артема Дзюбы на замену — именно его скидка привела к второму голу «Зенита». «Азмун вообще играл, можете проверить? А то я не заметил его на поле. Дзюба вышел на 25 минут и сделал больше, чем Азмун за весь матч», — написал Frankjuve2.

 

«Почему Ругани держит Дзюбу, который 4 метра в высоту и 3 метра в ширину?» — удивился пользователь Twitter с ником Alessio_JFC.

 

Благодаря победе над «Зенитом» туринцы обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Петебуржцам, к сожалению, остается лишь вновь бороться за третью строчку в группе. Ключевой для «Зенита» станет игра против «Мальме», которая состоится через три недели.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Alvin Almazov
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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

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Николай Егорычев все материалы автора

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