«Формально судья прав. «Зениту» нужно купить еще троих, чтобы соперничать с «Юве». Надо делать топ-команду!» Мнение Орлова

— Ну что поделать... Сказалась разница в уровне мастерства игроков. Это очевидно. Жаль, что Клаудиньо себя полностью не смог проявить. Малком еще не совсем здоров. А Вендел был хорош. Я ждал большего от бразильцев, хотя и на этом уровне им удается держать мяч. Очень понравился Мостовой. Просто молодец! И еще я бы выделил Азмуна.

Крицюк несколько раз спас, однако на выходах он не уверен... Ко всей линии обороны есть вопросы. Ну и потом — Кьеза, конечно, показал, как надо зарабатывать пенальти. Что он сделал? Вошел в штрафную, Клаудиньо его еле коснулся, а тот тут же валится. И судья сразу свистит. Формально основания для 11-метрого были... Контакт же был. Арбитр среагировал на маневр итальянца.

Решение перебить пенальти? Судья опять же формально прав. Нельзя было вбегать... Он же показывал футболистам «Зенита» — нельзя в этот полукруг забегать! Барриос не имел права этого делать! Лишние четыре метра...

Вывод один. Надо хорошо сыграть с «Мальме». Впереди зимнее трансферное окно. Необходимо усиливаться качественными исполнителями уровня Лиги чемпионов. Деньги же заработали за выход в групповой турнир. Теперь пора укрепляться. Оптимизм все-таки появился. В этом году, считаю, на третье место наиграли.

Какие позиции «проседают»? Нужно три игрока! Во все линии. Не хватает скоростного нападающего. Мостовой сегодня здорово бежал, но этого мало. Как мы хотим выиграть у «Ювентуса»? Разве можно сравнивать составы? Включая запасных? Значит, надо делать топ-команду! Ну чего тут еще думать?

В нынешнем «Зените», наверное, только Клаудиньо пришелся бы ко двору «Ювентуса». Правда, сегодня он не смог показать своих лучших качеств. Еще не хватает опыта, но потенциал у него очень большой. Ну и Азмун, думаю, заработал себе предложение из Италии. Сколько раз он выигрывал борьбу, убегал от соперников. Да и гол хороший забил.

Тут нужно и Дзюбу похвалить. Подыграл качественно. Артем подтвердил, что он способен приносить пользу, даже выходя на замену. Эту связку пока разбивать нельзя.

Даже если бы судья не решил, что пенальти надо перебить, думаю, хозяева все равно дожали бы команду Семака. Вспомните первый гол «Зенита». Фарт. Раз в жизни такое бывает (улыбается). Стечение обстоятельств. Нет, не думаю, что «Зенит» удержал бы ничью. Туринцы все равно бы продавили. По количеству моментов они явно превзошли гостей. Крицюк мяча три потащил в первом тайме.

Опять приходится констатировать: наши защитники не умеют играть один в один! Это вообще проблема РПЛ. Даже Ловрен приехал из Англии, а как его накрутил Кьеза! Чистяков не подстраховал, не той ногой пошел на соперника... И потом, как же он устал! Помните, не смог головой пробить. Вот вам и разница между нашим чемпионатом и ЛЧ.

«Зенит» — чемпион местного значения? Ну... Семак же не раз говорил, что у него не выдающаяся команда. Хорошо, что займем третье место. Надеюсь, опередим в итоге «Мальме».

Игроки «Ювентуса» явно превзошли зенитовцев в физике, атлетизме, все время предлагали себя, были варианты впереди. «Зениту» не хватило сил на два тайма. Тот же Кьеза на 90-й минуте летел как конь!

Чтобы сравняться с туринским клубом, надо усиливать команду. Другого не надо. Необходимо купить троих сильных исполнителей. Здесь даже думать нечего. Деваться некуда. Это бизнес.