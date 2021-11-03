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Россия ниже Украины в футболе. Это стыдно

Дмитрий Егоров
Дмитрий Егоров
Колумнист
Сегодня, 12:00
Станислав Крицюк в матче с «Ювентусом». Фото Global Look Press Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Станислав Крицюк в матче с «Ювентусом». Фото Global Look Press
Теги:
Егоров — о поражении «Зенита» в Турине.
Ювентус — Зенит
Массимилиано Аллегри. Аллегри применил прием Романцева. И с «Зенитом» он сработал!

«Ювентус» раздавил «Зенит». Ну и что? Разве не читалось? Разве вы на какой-то иной результат рассчитывали? И если рассчитывали, то какими были доводы? Пишите в комменты, интересно даже почитать, почему это «Зенит» должен был не проиграть «Юве», если известно, что итальянцы дороже, сыграннее, быстрее, мощнее, техничнее.

Я даже предвижу комментарий из серии «столько денег тратится, а мы ничего не можем». Ну и? Какие-нибудь Артур и Де Лигт в сумме дороже всего «Зенита» — и что с этим делать? Наша единственная карта — финансовая, и та бита. Что уж говорить об академиях, менеджерах, климате, науке и подготовке тренерских кадров. Может, еще сравним Коверчиано с задрипанной комнаткой единственных на всю страну тренерских курсов в РГУФКЕ?

Удивительно, что некоторые из нас до сих пор живут в виртуальной реальности, где российские клубы должны побеждать итальянцев. С чего бы вдруг? Может, вы и доллар хотите по 30 рублей менять? Не пора ли оглянуться, найти и принять свое место?

Ведь это раньше можно было засыпать купюрами и перетащить к нам какого-нибудь достойного пассажира из Бразилии, но сегодня он скорее выберет Австрию, Бельгию, Швейцарию, Данию, не говоря уж о Португалии с Францией. Так что все, нагулялись. У нас больше нет и не будет ключевых преимуществ перед Европой, место России в таблице коэффициентов больше не пятое, а наши перспективы на ближайшие годы — конец второй десятки. Поэтому и нет смысла иронизировать над очередным достойным поражением. Пора реально радоваться, что вот, мы, «Зенит» из Санкт-Петербурга, не сидели 90 минут в своей штрафной, а забили два мяча в гостях итальянскому гранду. С такой позицией и жить станет легче.

&laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 4:2. Кому там не нравились достойные поражения? «Ювентус» показал «Зениту», где пока его место в Европе

Удивлять же должно другое: в следующем году Россию в таблице коэффициентов обгонит Украина. Мы с ними — соседи. Мы с ними — Восточная Европа. Мы с ними — плюс/минус одной крови. При этом мы — намного больше, намного богаче, напичканы ископаемыми. Они — раздроблены, переживают потрясения, находятся в куда более явном, чем мы, экономическом пике. Украинскому футболу и не снятся наши деньги, государство отрубает финансирование, клубы еле выживают, киевское «Динамо» состоит почти сплошь из местных футболистов, «Шахтер» меняет города, но они все обгоняют нас — жирных, благополучных, наглых и в той или иной степени бюджетных.

Вот тут уже не кивнешь на офигевшую Европу. Не пожалуешься, что к ним едут даже на меньшую зарплату. Тут... Ой, ладно, ну а что тут? Все и так тысячи раз сказано и написано. Просто давайте осознаем масштаб успеха: Россия спонсирует Лигу чемпионов, но выше нас будет даже Украина. Точка.

Леонардо Бонуччи и&nbsp;автор дубля Пауло Дибала (справа).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

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Дмитрий Егоров все материалы автора

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