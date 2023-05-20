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Сегодня, 09:30

Станислав Черчесов: «Кто придумал, что у «Интера» нет шансов против «Ман Сити» в финале Лиги чемпионов?»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Футболисты «Интера» после выхода в финал Лиги чемпионов.
Жозе Моуринью.
Фото Reuters
Футболисты «Фиорентины».
Фото Reuters
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Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020, который дважды подряд взял золото в Венгрии с «Ференцварошем», поделился с «СЭ» своим мнением о полуфиналах и решающих матчах всех трех евротурниров.

Не стоит делать из «Реала» и «Милана» неудачников

— Начнем с Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» разнес в ответной полуфинальной встрече «Реал», настолько восхитив многих экспертов и болельщиков, что те уверены: у «Интера» против мадридцев нет никаких шансов в игре за титул. А вы как считаете?

— Команда Гвардиолы действительно произвела очень сильное впечатление. Еще в первом матче испанскому гранду во многом повезло, что получилась ничья. Ну а в ответном «Сити» вообще не оставил сопернику шансов. Видно, что «горожане» сейчас на пике формы, у них все получается. Не зря «МС» может взять сразу три титула.

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Но вот с тем, что «Интер» обречен, категорически не согласен. Во-первых, в отдельно взятой встрече, да еще такого высокого уровня, способно случиться все что угодно — нигде не написано, что фаворит всегда обязан побеждать.

Во-вторых, никто сейчас не знает, в каком состоянии окажутся оппоненты 10 июня: три недели — приличный срок.

В-третьих, «Интер» — это же не любители. Клуб с богатой историей, с тренером, который всю жизнь в футболе, и с серьезными исполнителями с опытом и регалиями — Джеко, Лукаку, Мхитарян, Брозович, Лаутаро Мартинес. А итальянцы черно-синих? Барелла считался одним из основных в сборной, которая в 2021-м взяла золото Евро. Входил тогда в состав и Бастони. Димарко сейчас один из лучших крайних защитников серии А. При этом еще есть топ-голкипер Онана. Так почему у таких ребят не может появиться шансов на победу?

— В чем, на ваш взгляд, главные проблемы уступивших в полуфиналах «Реала» и «Милана»?

— Одна общая и главная — отличная форма соперников! Если Мадрид и красно-черные дошли до такой стадии Лиги чемпионов, значит, заслужили это своей игрой. Тот же «Милан» прошел в четвертьфинале одну из самых ярких команд Европы нынешнего сезона — «Наполи».

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Так что поражения говорят не столько о слабости проигравших, сколько о силе «Ман Сити» и «Интера», которые в моменте оказались в оптимальном состоянии, без травм и дисквалификаций лидеров. Да, «Реалу», видимо, нужно освежать состав, а «Милану», наверное, недостает людей уровня Леау, но сильных оппонентов на предыдущих стадиях и те и другие с дороги убрали! Так что не стал бы делать из «Реала» и «Милана» неудачников.

Жозе Моуринью.
Фото Reuters

Отдаю предпочтение Жозе Моуринью

— Финал Лиги Европы, куда пробились «Севилья» и «Рома», состоится 31 мая в Будапеште. Собираетесь на стадион?

— У «Ференцвароша» слишком короткий отпуск — уже в середине июня начнем подготовку к новому сезону. Мне надо перезарядить батарейки и повидаться с родными, так что на «Пушкаш Арену» не попадаю. Мы уступили там «Байеру» в ответной встрече 1/8 финала, и после финального свистка пожелал своему коллеге из Леверкузена Хаби Алонсо вернуться в Будапешт. Однако Жозе Моуринью — уникум! У человека уже шестой финал в карьере, а все пять до этого португалец выиграл! Мне очень симпатична немецкая команда, но «Рома» взяла свое опытом — как тренера, так и футболистов.

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— За счет чего «Севилья» прошла «Ювентус»? И кто, на ваш взгляд, фаворит финала?

— Так испанцев можно было заранее отправлять в Будапешт — в последние годы андалусийцы там просто прописались! (Смеется.) А если серьезно, то, думаю, шансы в этой паре были равны. Но «Севилья» сумела передавить команду Массимилиано Аллегри.

А решающий матч — отдельная непредсказуемая история. Правда, севильцы регулярно в них побеждают, но в пользу «Ромы» — фактор Моуринью. Жозе феноменален в финалах, они — его стихия, а вот у коллеги португальца Хосе Луиса Мендилибара такого опыта нет. Пожалуй, отдам небольшое предпочтение римлянам, хотя «Севилья», как и «Байер», демонстрирует более привлекательный футбол.

Футболисты «Фиорентины».
Фото Reuters

В Лиге конференций фаворита не вижу

— Как вам пара финалистов Лиги конференций «Вест Хэм» — «Фиорентина»?

— Чемпионат Англии котируется намного выше нидерландского, поэтому, наверное, мало кто удивился тому, что «молотобойцы» прошли АЗ. Что касается противостояния «Базель» — «Фиорентина», то еще относительно недавно швейцарцы выступали в Лиге чемпионов, тогда как «фиалки» в Европе давно себя не проявляли. Но сейчас «Базель» у себя в стране не лучший клуб, а флорентийцы как раз прибавили. Ну и потом, у них тренер с такой итальянской фамилией (Винченцо Итальяно. — Прим. Г.К.), так что как без него в сезоне, когда сразу три команды серии А добрались до финалов еврокубков? Кстати, подтвердите, что я вам сказал после домашнего поражения «Фиорентины» от «Базеля»: в гостях «Скуадра виола» способна взять реванш и прорваться в Прагу.

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— Подтверждаю. А почему вы так считали?

— По первой встрече «Фиорентина» показалась мне более цельным коллективом, так что ее успех в ответной меня совсем не удивил. А в финале фаворита не вижу.

— Вашему «Ференцварошу» осталось провести два матча в своем чемпионате, а затем — отпуск. Когда и где проведете подготовку к новому сезону?

— Начнем в середине июня в Венгрии, затем заедем на сбор в Австрию — куда-то в район Зальцбурга. Выбором локации для тренировочного лагеря в «Ференцвароше» занимается отдельная служба, так что даже не помню, как называется это альпийское местечко. Скорее всего, одним из спарринг-партнеров станет как раз «Зальцбург». Ну а в первой половине июля нас ждет первый матч в отборочном турнире Лиги чемпионов.

Станислав Черчесов
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ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
ФК Рома
ФК Севилья
ФК Ференцварош
14
43
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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