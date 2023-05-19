Жесть в еврокубках: голландские болельщики прорвались на трибуну с семьями футболистов. Игроки поспешили на помощь

Дикий инцидент на матче АЗ и «Вест Хэма» (0:1).

Недавно созданная Лига конференций по степени популярности в разы уступает и Лиге чемпионов, и Лиге Европы. По сути, за турниром следят преимущественно болельщики тех команд, которые в нем участвуют, так что неудивительно, что первый полуфинал между «Вест Хэмом» и АЗ (2:1) мало кого заинтересовал. Наверняка тот же уровень интереса вызвал бы и ответный поединок, если бы не дикое поведение фанатов голландской команды.

После окончания матча (в котором «Вест Хэм» победил 1:0 и оформил путевку в финал, забив на 94-й минуте) группа болельщиков АЗ с натянутыми на голову капюшонами прорвалась на гостевой сектор, где в числе прочих располагались друзья и члены семей футболистов «молотобойцев».

Игроки не оставили ситуацию без внимания — многие поспешили на помощь. Майкл Антонио и Флинн Даунс перепрыгнули через ограждения, Лукас Пакета и Саид Бенрахма старались пробраться за ними через рекламные щиты, но были остановлены стюардами. К счастью, спустя несколько минут порядок на стадионе был восстановлен.

«Моя семья была в стороне от инцидента, но я беспокоился о ней, — говорил после игры вратарь «Вест Хэма» Альфонс Ареоля. — Безопасность — самая важная вещь на стадионе, особенно на такого рода мероприятиях. Мы все беспокоились о наших семьях, потому наше вмешательство было оправданным. Наши близкие приходят на стадион насладиться событием, и мы хотим насладиться вместе с ними, а не видеть подобные вещи».

Стань клиентом ФОНБЕТ и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

В том же ключе выступил главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес: «Я не могу объяснить, почему это произошло. Игроки включились, так как на секторе были их семьи. Они были злы, так как не могли видеть, все ли в порядке с их близкими. Наши фанаты не искали неприятностей, потому надеюсь, что УЕФА разберется с этой ситуацией».

Болельщики АЗ жгут фаер. Фото Reuters

А вот слова тренера АЗ Паскаля Янсена: «Мне стыдно за то, что подобное произошло на нашем стадионе. Болельщики должны контролировать свои эмоции. Могу представить, что чувствовали игроки, чьи члены семей находились на секторе».

Пока неясно, какие санкции в отношении АЗ примет УЕФА, но бывший футболист «Вест Хэма» Джо Коул призывает к жестким действиям: «Это абсурд. Нелепые мужчины в балаклавах напали на наших болельщиков, друзей и членов семей. Нарушителей нужно установить по камерам и пожизненно запретить им ходить на футбол. После подобного дважды подумаешь, прежде чем брать детей на финал. Это жалкое зрелище — люди много говорят об английских хулиганах, но у нас подобного не было уже давно».

«Уверен, это были те же люди, что запускали фейерверки возле отеля, где проживала команда, — продолжает другой ветеран «Вест Хэма» Карлтон Коул. — Игроки просто сделали свою работу, не проявили неуважения. Что вы делаете? Остыньте!»

Поведения фанатов АЗ не понял и легендарный Робин ван Перси: «Игроки «Вест Хэма» имели право праздновать. Этого не должно было произойти, это большой позор».

В параллельном полуфинале Лиги конференций «Базель» — «Фиорентина» (1:3) также произошел необычный инцидент. На 109-й минуте матч прервали из-за того, что одному из болельщиков на стадионе стало плохо. Зрителю (предположительно, фанату «Фиорентины») некоторое время оказывали помощь на трибуне, а затем унесли на носилках и отправили в больницу. Матч был приостановлен на 8 минут.

Стань клиентом ФОНБЕТ и получи гарантированный фрибет по промокоду EXPRESS — 2000 рублей для новых пользователей!

Финал Лиги конференций состоится 7 июня в чешской Праге, но аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ уже сейчас назвали фаворита. Они считают, что трофей окажется в руках у футболистов «Вест Хэма». На победу английского клуба можно поставить с коэффициентом 1.75, что приблизительно 57% вероятности исхода. А вот успех «Фиорентины» доступен за 2.07 (43%).