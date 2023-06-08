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Сегодня, 10:53

Канчельскис считает, что Кокорин мог бы теоретически помочь «Фиорентине» в финале Лиги конференций

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Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

Экс-полузащитник «Фиорентины» Андрей Канчельскис прокомментировал корреспонденту «СЭ» поражение итальянского клуба от «Вест Хэма» (1:2) в финале Лиги конференций.

«Стоит ли Кокорину возвращаться в «Фиорентину», учитывая, что они проиграли два финала и в следующем сезоне не будут выступать в еврокубках? Ну да, не будут играть. Но два финала — это для них прогресс, потому что «Фиорентина» давно не играла там. Жалко, что проиграли. Могли бы зацепиться, но это футбол. Я думал, что после поражения в Кубке Италии, Лигу конференций они выиграют. Помог бы Кокорин «Фиорентине»? Теоретически да. Но, думаю, в этот момент он уже отдыхает и готовиться к предсезонке», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Вест Хэм» одержал победу над «Фиорентиной» в финале Лиги конференций — 2:1.

Александр Кокорин
Андрей Канчельскис
Футбол
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фиорентина
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