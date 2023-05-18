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18 мая, 08:00

Грандиозный «Ман Сити» превратил «Реал» в «Торпедо». Лучше играть в футбол — невозможно

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Эмоции игроков «Реала» после вылета из Лиги чемпионов.
Фото Reuters
Обозреватель «СЭ» — о разгроме в ответном полуфинале ЛЧ.
Лига чемпионов. 1/2 финала
17 мая, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:0
Реал

Что же за команда этот сумасшедший «Манчестер Сити», если даже «Реал» на его фоне выглядит как «Торпедо» образца нынешнего сезона?

Весь матч в исполнении команды Пепа Гвардиолы был дистиллированным восторгом. Неправильно говорить, что «Сити» растоптал «Реал», потому что волшебство «горожан» было в чистом виде игрой, и оно не заслуживает глагола «топтать». Хозяева закружили соперникам головы, разрушили вестибулярный аппарат. Команде экстра-класса они не дали ни шанса.

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124 передачи у «Сити» на 13 (тринадцать!) у «Реала», 79 на 21 по проценту владения, 91 процент точных передач у хозяев против 60 у Мадрида в первые 15 минут: даже эти цифры не отражали того, что вытворяли хозяева. Их преимущество было не подавляющим — тотальным.

Я пытался противиться первому впечатлению. Когда к 20-й минуте счет оставался 0:0, размышлял о том, что, когда силы после такого штурма временно иссякают, а результата нет, наступает очень опасный для атакующей команды момент. Думал, что если в ближайшие десять минут «Сити» не забьет, такое время может наступить, потому что в подобном сверхзвуковом темпе играть всегда невозможно. Но тут Бернарду Силва открыл счет.

И вроде действительно поднял голову после получаса «Реал», еле настиг Уокер убегавшего Винисиуса Жуниора, Кроос засадил в перекладину... Но снова Бернарду Силва, теперь головой, и 2:0. И ведь как со своим крохотным ростом хладнокровно сыграл, как кивнул по дуге над Алабой!

Но я все равно отказывался верить, что «Реал» не сможет ничего хозяевам противопоставить — была же неделю назад равная игра, да «Королевский клуб» даже выглядел поинтереснее. Думал я и о том, что 2:0 в пользу «Сити» в матче с «Реалом» мы уже видели. Год назад. На той же стадии. На том же стадионе. У тех же соперников — правда, в первом матче. Дальнейшие события показали, что это еще далеко не все — в финал тогда вышел «Реал».

Но из каких переделок, как думалось, Папа Карло только ни выбирался. И я в телеграм-канале «РабиНерв» призывал людей не выключать трансляцию: мол, ничего еще не кончено. Но на самом деле — было кончено. И смотреть второй тайм тоже надо было только ради «Манчестер Сити», в котором у Пепа мастерюгами становятся даже Стоунс и Родри, Грилиш ставит свою обводку на службу команде, а Уокер догоняет Винисиуса Жуниора.

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В этом матче неписаный закон футбола «не забил ты — забьют тебе» преобразовался в «не забил ты — забьешь ты». В первом тайме Бернарду Силва отправил мяч в сетку сразу же после того, как Холанн не пробил с линии вратарской Куртуа; во втором тайме автогол Милитао случился моментально после нового сейва Тибо, потащившего от того же Холанна, тут же зашедшегося в ярости на самого себя и своей неспособности переиграть бельгийца.

«Реал» вышел на второй тайм вроде бы бодренький — Алаба прилично грохнул со штрафного по коварной траектории, но Эдерсона в тупик не поставил. И все. Прошлогодний «Реал» не вернулся, а этого хватило на один матч с «Сити». Надежды на такую же равную ответную игру не оправдались — из «сливочных» выдавили все сливки. 3:0 — нет, уже 4:0, Альварес забил с паса Фодена — выглядят адекватными игре. И ни одного вопроса к судье Марчиняку. Наверное, после финала ЧМ легко судить абсолютно все.

Винисиус Жуниор недоволен результатом матча.

Я не уверен в победе Пепа над «Интером», но пора ему уже брать ушастый трофей после 12-летнего перерыва. Если не с такой могучей командой без слабых мест и с роскошно поставленной игрой, то с кем? Тем более каталонец обещает ничего не придумывать.

Я был на последнем на сегодня победном финале ЛЧ для Гвардиолы — на «Уэмбли» с «МЮ» сэра Алекса. Там у меня возникло четкое впечатление, что лучшего футбола просто быть не может. Вчера было такое же. Теперь команде остается, выходя на финал с «Интером», не решить, что такая же игра у «Сити» получится по определению. А Гвардиоле — избежать старых граблей в виде желания чинить то, что и так работает.

Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
ФК Торпедо (Москва)
29
116
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