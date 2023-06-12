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Димарко — о финале ЛЧ: «Мы оставили свои души на поле, но этого оказалось мало»

Мария Гусева
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Защитник «Интера» Федерико Димарко в социальной сети высказался о поражении от «Манчестер Сити» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

«Это тяжело. Мы оставили свои души на поле, но этого оказалось мало. Это больно, но мы должны гордиться всей проделанной работой и тем, что мы на шаг ближе к историческому достижению. Хочу поблагодарить наших болельшиков. Вы победили: в Стамбуле, в Милане, на «Сан-Сиро», везде. Бывают дни, когда быть фанатом «Интера» легко, а также дни, когда быть им — честь», — написал Димарко.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы также сделала требл — выиграла АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

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