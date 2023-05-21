Гвардиоле осталась пара шагов, чтобы обессмертить свое имя. Две победы — и у «Сити» требл

«Горожане» — почти в истории.

Тотальное господство

Эмоции — мощная вещь, способная легко затмить собой память. Часто кажется, что именно сейчас была добыта самая крутая победа твоей команды или забит самый красивый гол. С современным «Манчестер Сити» — та же история: легко поддаться соблазну и назвать эту команду лучшей в истории.

Но Пеп Гвардиола действительно создал если не совершенство, то что-то близкое к нему. Впечатление от игры «Манчестер Сити» усиливает ход текущего сезона: команда Гвардиолы большую часть времени шла позади «Арсенала», но весной начала резкий взлет и досрочно гарантировала себе третий подряд титул. Пять побед в чемпионате Англии за шесть сезонов — тотальное господство.

Парадокс в том, что сейчас триумф «Сити» выглядит будничным, хотя меньше двух месяцев назад «горожане» отставали от «Арсенала» на восемь очков. Но в конце марта Гвардиола публично заявил, что его команде нужно выиграть все оставшиеся матчи в премьер-лиге для защиты титула — и она этого добилась!

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Фото Reuters

Уникальность достижения «МЮ» под угрозой

Но АПЛ — это песочница для Пепа. Он уже добился здесь всего. В чемпионате-2017/18 «Манчестер Сити» набрал 100 очков, чего раньше не удавалось даже непобедимому «Арсеналу» Арсена Венгера. Пепу уже даже покорялся домашний трофейный хет-трик: четыре года назад «Манчестер Сити» стал первой английской командой, выигравшей чемпионат, Кубок Англии и Кубок лиги за один сезон.

Понятно, что нынешний «Сити» — уже легендарная команда, которую будут детально изучать на уроках истории футбола. Но у Гвардиолы есть шанс обессмертить свое имя всего двумя победами в паре финалов.

Требл — священное слово для всей Англии. Там боготворят «Манчестер Юнайтед», сумевший в сезоне-1998/99 взять Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии. Причем каждый из трофеев дался «МЮ» с трудом: в лиге «дьяволы» опередили «Арсенал» на одно очко, в полуфинале Кубка были невероятно близки к вылету от тех же лондонцев, а ход величайшего финала Лиги чемпионов против «Баварии» с двумя голами «МЮ» в добавленное время вы и так знаете.

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Сказочность того требла — главный аргумент болельщиков «Юнайтед», которые сейчас не могут смириться с тем, что их надоедливый сосед вот-вот может повторить достижение их любимого клуба. А ведь «Юнайтед» — единственный английский клуб, добившийся хет-трика из трех крупнейших трофеев сезона.

Почти великий

Символично, что в финале Кубка Англии 3 июня «Манчестер Сити» встретится именно с «Юнайтед». «МЮ» может своими руками лишить «горожан» возможности оформить требл, или команда Гвардиолы сделает весомый шаг к величию. Правда, ей еще останется выиграть битву за Лигу чемпионов у «Интера», но с миланцами у «Сити» нет никакой истории взаимоотношений — они вообще никогда друг с другом не встречались. Впрочем, это не так важно.

А важно то, что Гвардиола может второй раз привести команду к треблу, и именно этот факт может обессмертить его имя. Главный еврокубок, чемпионат и национальный кубок за раз выигрывала горстка клубов: помимо «МЮ», «Интер», «Аякс», ПСВ, «Селтик», «Бавария» (дважды) и «Барселона» (тоже дважды). Но только Гвардиола уже знает, что это такое: в 2009 году его «Барса» выиграла все на свете.

Очень важно и отношение к треблу в самой Англии. Мало кто так восхищался «Баварией» в 2020 году, а ведь тогда она тоже выиграла все три главных турнира. Все дело в статусе — АПЛ считается самым сложным чемпионатом планеты из-за высокой концентрации сильных команд. Можно выиграть этот турнир даже с громадным отрывом, но в подавляющем числе случаев у чемпиона не хватает сил на другие. Именно поэтому требл важнее тех же 100 очков в АПЛ — он доказывает, что команда всесторонне сильна и имеет мощный запас прочности.

Правда, у потенциального трофейного хет-трика «Сити» есть один существенный минус. В «Барселоне» и «Баварии» Пеп не засиживался, хотя в обоих случаях, как казалось, ушел если не на пике, то рановато. В «Сити» Гвардиола работает уже семь лет и пока чувствует голод и мотивацию. Но долгожданная победа в Лиге чемпионов и требл могут повлиять на будущее Пепа, а значит и его фантастической команды. Вы уверены, что хотите этого?

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После поражения в финале Лиги чемпионов в 2021 году «Сити» пять раз победил «Челси». Причем на этом отрезке лондонцы ни разу не поразили ворота «горожан». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что команда Пепа Гвардиолы снова может защитить свои ворота от посягательств синих. На то, что «Челси» забьет в предстоящем матче, выставлен коэффициент 1.73. На отсутствие гола в исполнении гостей котировка — 2.10.