Булыкин: «Бираги повел себя как мужчина»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал инцидент с капитаном «Фиорентины» Кристиано Бираги, которому в финале Лиги конференций против «Вест Хэма» (1:2) разбили голову.

«Думаю, матч бы прекратили, если бы была угроза для здоровья футболистов. Бираги повел себя как мужчина, он сразу пошел подавать угловой, а таких инцидентов больше не было», — цитирует «Газета.Ru» Булыкина.

В первом тайме фанаты английской команды забросали посторонниими предметами Бираги. Футболист получил рассечение, а игра была приостановлена.