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8 июня, 23:32

«Фиорентина» считает, что эпизод с Бираги повлиял на ход финала Лиги конференций

Руслан Минаев
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«Фиорентина» выступила с заявлением после финала Лиги конференций против «Вест Хэма» (1:2).

В клубе считают, что момент с рассечением головы капитана «фиалок» Кристиано Бираги повлиял на ход матча. Инцидент произошел на 33-й минуте встречи. На 62-й минуте Бираги сыграл рукой в своей штрафной и «Вест Хэм» реализовал пенальти.

«Это неприемлемое поведение, очевидно, повлияло на игру футболиста и его партнеров по команде, которые отвлеклись от футбола из-за угроз их собственной безопасности.

Клуб уверен, что УЕФА тщательно изучит инцидент и должным образом накажет ответственных за это деяние, должным образом отреагировав и подав пример, чтобы подобные ситуации никогда больше не повторялись», — цитирует текст заявления Reuters.

Ранее стало известно, что Бираги наложили восемь швов после матча с «Вест Хэмом».

Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фиорентина
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