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Сумасшествие в Севилье! Команда из Испании сыграет в финале ЛЕ против «Ромы» Жозе Моуринью

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболисты «Севильи» радуются голу в дополнительное время в матче против «Ювентуса».
Фото Reuters
Обзор ярчайшего ответного полуфинального матча на «Рамон Санчес Писхуан» и встречи «Байер» — «Рома».

Нольтрофейный Турин

Лига Европы. 1/2 финала
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
2:1
Ювентус

Дебют матча на «Рамон Санчес Писхуан» напоминал встречу недельной давности в Турине. «Севилья» выглядела заметно сильнее и активнее, а потом спасший тогда «Ювентус» на 7-й добавленной минуте Гатти едва не забил в первой же толковой атаке гостей. Вышедший вместо травмированного Бонуччи защитник бил головой, однако Буну выдал роскошный сейв.

Этот эпизод задал тон игре, которая смотрелась на одном дыхании и в плане зрелищности заметно превосходила миланское дерби в Лиге чемпионов. Удивляли разве что нули на табло, хотя к перерыву логичнее там смотрелись, например, пара «двоек». Категорически против оказались вратари, и прежде всего Щенсны. Спасение, когда поляк остановил мяч на линии, украсит хит-парад всего еврокубкового сезона.

В свою очередь «Юве» за 45 минут наиграл на отмененный из-за офсайда Локателли гол Рабьо, попадание Мойзе Кина в штангу и промах Ди Марии. Сколько роскошных ударов «черпачком» исполнил аргентинец за свою карьеру! И в каких матчах! Он приносил ими Аргентине олимпийское золото и Кубок Америки, а тут промазал. Но, пожалуй, самым досадным для итальянского клуба эпизодом стал не промах Ди Марии, а травма Фаджоли. Раскрывшийся в этом сезоне полузащитник повредил плечо после жесткой атаки Гуделя в центре поля и покинул поле на носилках.

Впрочем, экстренно поднявшийся с лавки Паредес картины не испортил. Да еще и добавил качества стандартам, один из которых едва не увенчался голом Бремера. А до этого верный шанс упустил Рабьо. Испытывавший после перерыва большое давление «Юве» словно находился в родной стихии. Аллегри такой футбол любит, а после сделанных им замен велик был соблазн написать что-то про тренерский класс.

У Макса в послужном списке — шесть скудетто и четыре Кубка Италии. Тогда как вытянувший «Севилью» из трясины Хосе Луис Мендилибар к своим 62-м годам мог похвастаться только первым местом в сегунде с «Вальядолидом», а два его последних клуба — «Эйбар» и «Алавес» — вылетали из примеры. Только если один туринский джокер — Влахович — открыл счет на 58-й секунде пребывания на поле, то появившийся вместе с ним Кьеза стал виновником ответного гола «Севильи».

Пойти в обводку перед своей штрафной в такой игре — форменное безумие. Особенно против футбольного питбуля Акуньи. Итогом авантюры стал роскошный удар в «девятку» в исполнении бывшего вингера «Милана» Сусо. Мендилибар, убирая одного из своих лидеров Окампоса, с заменой угадал.

Да не с одной! Поучаствовавший в первой результативной атаке андалусийцев Ламела в овертайме показал, что умеет бить головой не хуже не забившего на этот раз Эн-Несири.

В итоге все как всегда. Лига Европы, плей-офф с ответным матчем дома, и десятый раз «Севилья» идет дальше. За седьмым титулом. А «Старая синьора» завершит сезон без трофеев.

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Азмун не смог

Хаби Алонсо, чья работа в бундеслиге произвела сильное впечатление на многие клубы, включая «Тоттенхэм» и «Вест Хэм», обрадовал поклонников «Байера» обещанием остаться в Леверкузене на следующий сезон. Какой смысл торопиться к английским середнякам, когда трудишься в интересном проекте, а через год можно сорвать банк, сменив Карло Анчелотти в «Реале»? Якобы Флорентино Перес больше верит именно в Алонсо, чем в Рауля, который дает качество со второй командой мадридцев.

Лига Европы. 1/2 финала
18 мая, 22:00. BayArena (Леверкузен)
Байер
0:0
Рома

Так ли это — покажет время. А пока именно такие матчи — в полуфинале еврокубка против Жозе Моуринью — тестируют готовность 41-летнего специалиста к работе с грандами. В первой встрече Алонсо удивил своего учителя мощным дебютом, а неделю спустя начал еще мощнее. «Роме» повезло, когда удар Диаби с острого угла — один из 12 в первом тайме — остановила перекладина.

Еще до перерыва Особенному пришлось менять прикрывавшего находившийся под постоянным давлением левый фланг Спинаццолу на Залевски. Ход сработал, фаер-шоу за спиной Руя Патрисиу римлян не смутило, а получивший отличный шанс Азмун не попал в угол.

«Рома» выстояла, и спустя год после победы в Лиге конференций поборется уже за второй по статусу еврокубок.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Рома
ФК Севилья
ФК Ювентус
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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