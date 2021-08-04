Неудобная «Бенфика», важная роль Соболева и слабость Промеса. Первая проверка для системы Витории

Тактическое превью матча Лиги чемпионов.

После яркого выступления на предсезонном турнире уровень ожиданий болельщиков «Спартака» повысился до максимума. На этом фоне поражение от «Рубина» в первом туре было как холодный душ, но не стоит зацикливаться исключительно на результате. По игре красно-белые выглядели целостно, соблюдая баланс как в атаке, так и в обороне.

Продвинутая статистика подтверждает тезис, что «Спартак» в полном порядке: допустили только 0,46 xG (ожидаемые пропущенные мячи) с «Рубином» (это даже близко не гол), 0,28 xG с «Крыльями». По ожидаемым очкам москвичи на втором месте (4.71 xPTS ), уступая только «Динамо». Казанцы за весь матч не сделали ни одной передачи в штрафную площадь «Спартака», а статистические ресурсы оценили вероятность победы «Рубина» всего в 15%.

Поэтому можно говорить, что «Спартак» провел целостную подготовку к первому матчу с «Бенфикой» — Руй Витория потихоньку прививает свои принципы во всех фазах игры, а футболисты правильно интерпретируют их на поле.

При этом сохраняются кадровые проблемы, которые связаны с персональными вопросами по позициям: Рассказов повысил уровень тактической обученности в обороне, пока играл в аренде, но плохо поддерживает наступление и допускает технические ошибки при работе с мячом. В атакующей линии Промес (пропустит матч с португальцами из-за травмы) еще не вернулся на уровень, который позволил бы снова его хвалить: выполняет мало обостряющих действий, принимает консервативные решения под давлением, которые вредят владению.

Все это в сумме выливается в отрицательную тенденцию, что «Спартаку» пока тяжело играть с командами, которые схожи с «Бенфикой» в деталях — активно прессингуют, постоянно создают численное преимущество на флангах.

Новые принципы «Спартака» в обороне

При Руе Витории «Спартак» снизил интенсивность прессинга (8-е место в РПЛ по PPDA ), но начал строить интересный средний блок 4-4-2. Команда почти не допускает передач между линиями в позиционной обороне, стараясь форсировать развитие атаки соперника во фланги, где ловит их в свои ловушки. Верхняя четверка игроков + опорный полузащитник (чаще всего Зобнин) синхронно перемещаются в зону мяча, разбирая соперников один в один.

Новые принципы «Спартака» в обороне.

При таком сценарии единственный выход оппонента — играть длинными передачами (например, у Деспотовича 8 верховых единоборств в первом туре) и собирать подбор, пока один из опорных не успел вернуться. Вингеры «Спартака» редко сужают, оставаясь в высоких позициях для быстрого выхода в атаку. Из-за этого на подборе приходится активнее играть центральным защитникам и Умярову.

Изменились и принципы обороны центральных защитников — теперь они меньше подвержены длинным выдвижениям за соперником, если тот ускорился вглубь, и стараются плотно опекать только на первых 3-5 метрах. Это избавило «Спартак» от одной из главных проблем прошлого сезона, когда Жиго после травмы потерял в резкости. Он часто не успевал при выдвижении по сопернику и оголял свою зону (пример — гол «Уфы»).

Нельзя не отметить прогресс Рассказова в обороне. Он провел сильный матч против Хвичи Кварацхелии, где почти не дал грузину обострять игру. При этом сохранились атакующие проблемы Николая, из-за которых на него не рассчитывал в свое время Тедеско. Он принимает плохие решения, когда оказывается под давлением, и почти не обостряет игру передачами низом. Поэтому Рассказов уязвим, когда попадает под прессинг соперника, а на уровне Лиги чемпионов это ощутимая проблема.

Как «Спартак» атакует

Основным принципом в атаке стало перенасыщение центральной зоны. Паттерны движения уже выделяются: чаще всего левый полузащитник (Промес) смещается в середину, а на его место поднимается Зобнин.

Как «Спартак» атакует.

Это важный момент для принципов Руя Витории: дополнительный игрок не только перегружает правый фланг соперника, но и позволяет создать свободную опцию между линиями.

Для реализации этой идеи Соболев и остальная группа атаки должны стягивать внимание оппонентов на себя, активно предлагая себя под пас.

Как «Спартак» атакует.

В этом эпизоде после приема Зобнин разворачивается в центр поля и ведет мяч. У него есть сразу три варианта под передачу. Очень большим преимуществом является близкое расстояние между атакующими игроками — это улучшает точность взаимодействий и открывает возможность для быстрых комбинаций. Мозес справа готов принять длинную передачу под разворот атаки или при подаче открыться на дальней штанге.

Этот эпизод также поднимает индивидуальные проблемы игроков группы атаки. Промес после возвращения меньше рискует при приеме мяча — старается чаще отыграть на партнера, чем развернуться и обострить (так случилось в эпизоде выше). Эта консервативность снижает скорость атаки и возможность быстро продвинуться в финальную треть. Пропала и конкретика в решениях Квинси: он не всегда правильно оценивает продолжение атаки, а дальние удары пока не так эффективны. Так что отсутствие голландца, возможно, пойдет только на пользу.

Против активно прессингующих команд ключевой становится фигура Соболева — он сбрасывает мяч себе за спину под быстрый подбор, куда заранее ускоряются Ларссон и Промес (Мозес, Игнатов). Александр полезен и в затяжных позиционных атаках: кроме важного движения вглубь смещается во фланговые зоны, где может корпусом укрыть мяч и попытаться протащить его в штрафную. На данный момент Соболев — один из ключевых игроков для строящегося «Спартака».

Почему «Бенфика» неудобна для «Спартака»

Стиль «Бенфики» предполагает активную игру без мяча. У них очень высокая средняя линия активных оборонительных действий — 50,42 метра в прошлом сезоне. Для сравнения: «Спартак» при Тедеско (играли выше, чем сейчас) — 48,10 метра, что существенно меньше.

«Бенфика» — один из лидеров чемпионата Португалии по интенсивности прессинга (4,98 PPDA , второе место в прошлом сезоне). Так они создают благоприятную среду для своей игры и контроля над матчем, забирая территорию в чужой трети. Для команды Жезуша крайне важно диктовать свои условия с самого начала матча.

«Спартак» пока тяжело справляется с активным давлением. В тех случаях, когда «Крылья Советов» старались активно встречать, красно-белые выбивали мяч или совершали ошибки при выходе со своей трети, что иногда приводило к быстрым контратакам.

Сценарий матча скорее всего будет таким, где москвичам придется больше обороняться и ждать момента для быстрого перехода в атаку. При этом преимуществом «Спартака» является то, что он уже начал сезон в РПЛ и набирает физические кондиции, игровую форму, а «Бенфика» проводила только товарищеские матчи.

Никита Тимофеев